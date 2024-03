I concerti annunciati ieri: Notwist, Bonnie Prince Billy, Mudhoney, Beaches Brew

I Notwist saranno nuovamente in Italia a metà giugno: due i concerti, sabato 15 all’interno della rassegna Go Go Bo presso il Link di Bologna, e domenica 16 al Monk di Roma. I biglietti sono in prevendita su Dice: 27 euro è il costo dell’appuntamento in Emilia, non ancora noto il prezzo per quello nella capitale.

Saranno ben quattro i concerti dei Mudhoney che avranno luogo in Italia a settembre: mercoledì 11 al Largo di Roma, giovedì 12 al Viper di Firenze, venerdì 13 alla Santeria di Milano e sabato 14 al Capitol di Pordenone. Le prevendite sono già attive su Dice; 29 euro è il prezzo dei biglietti per ciascuna data.

Addirittura sei i live di Bonnie Prince Billy previsti per il mese di maggio. Mercoledì 15 Will Oldham si esibirà allo Spazio 211 di Torino (biglietti disponibili su Dice a 25,30 euro), giovedì 16 alla Santeria di Milano, venerdì 17 al Teatro Farnese di Parma (34,50 euro), sabato 18 all’Anfiteatro del Venda di Galzignano Terme (28,75 euro), martedì 21 all’Auditorium San Francesco al Prato di Perugia (22 euro su Ticktitalia) e mercoledì 22 al Monk di Roma.

Il Beaches Brew Festival di Marina di Ravenna, si terrà anche quest’anno all’Hana-Bi e sarà ancora una volta a ingresso gratuito. Ieri sono stati comunicati i primi nomi in cartellone (tra cui gli Special Interest), che popoleranno la spiaggia in riva all’Adriatico da martedì 4 a giovedì 6 giugno. Qui sotto la locandina completa.