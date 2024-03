‘Wild God’ è il nuovo album di Nick Cave And The Bad Seeds

A quasi cinque anni dal tristissimo ‘Ghosteen’, Nick Cave And The Bad Seeds torneranno a pubblicare un album, il diciottesimo della loro carriera di band.

‘Wild God’ uscirà il 30 agosto per PIAS. Conterrà dieci canzoni registrate tra la Provenza e Londra, prodotte da Nick Cave e Warren Ellis, mixate da Dave Fridmann e suonate anche da Colin Greenwood, bassista dei Radiohead, e dal chitarrista classico Luis Almau.

“Spero che l’album abbia sugli ascoltatori l’effetto che ha avuto su di me“, dice Cave in una nota. “Esplode dall’altoparlante e io ne vengo travolto. È un disco complicato, ma anche profondamente e gioiosamente contagioso. Non c’è mai un piano generale quando facciamo un disco. I dischi riflettono piuttosto lo stato emotivo degli autori e dei musicisti che li hanno suonati. Ascoltando questo, non so, sembra che siamo felici“.

Il primo estratto è anche la title-track, che attesta il ritorno (almeno per questo pezzo) a una forma-canzone classica. Si intitola come il disco, ‘Wild God’.