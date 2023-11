Last Dinner Party a Milano a febbraio

Solo pochi giorni fa parlavamo delle Last Dinner Party, dell’hype intorno a loro e del loro album di debutto, ‘Prelude To Ecstasy’, che uscirà il 2 febbraio per Island.

Da ieri si sa anche che il quintetto inglese capitanato da Abigail Morris porterà le proprie canzoni in Italia, suonandole dal vivo non molto dopo la pubblicazione dell’esordio: per l’esattezza, domenica 25 febbraio alla Santeria di Milano.

I biglietti, di cui purtroppo ancora non conosciamo il costo, saranno in prevendita da lunedì prossimo 13 novembre sui circuiti Ticketone e Ticketmaster.