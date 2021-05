Le news del weekend: Coldplay, Frank Turner, Bobby Gillespie & Jehnny Beth, Health & Nine Inch Nails, update concerti

Con una promozione stellare (una chat con l’astronauta Thomas Pesquet direttamente dalla Stazione Spaziale Internazionale), alla mezzanotte di venerdì i Coldplay hanno presentato il loro nuovo singolo, ‘Higher Power‘. Tutto è a tema, perché il loro nuovo album si intitolerà ‘Alien Radio‘ (non c’è ancora una data di uscita) e il pezzo ne è il primo estratto. Prodotto da Max Martin (nessuna parentela con George), è descritto come “una canzone che è arrivata suonando con una piccola tastiera su lavandino del bagno all’inizio del 2020“. Il video, al contrario, non è poi così stellare: la band suona davanti a dei container con alcuni sedicenti alieni, sovrapposti in computer graphic, che ballano. Il brano, che ha un certo retrogusto ’80s, fa temere che sia arrivato il turno della versione più commerciale della band inglese.

È davvero acceso il rock ‘n’ roll del nuovo singolo di Frank Turner. ‘The Gathering‘ ospita esplicitamente le collaborazioni di Jason Isbell e Dominic Howard dei Muse, e forse è anche per questo che è così rumoroso. Un suono che ne rende più convincente la tematica, una lamentela per la fragile situazione socio-economica causata dalla pandemia. Turner però assicura che non si tratta di una canzone di protesta contro le misure di distanziamento sociale, ma più semplicemente un inno al ritorno alla vita e di conseguenza ai concerti. Almeno al momento, non ci sono indicazioni che la traccia possa far parte di un nuovo album del cantautore inglese.

Un LP che invece è di certa pubblicazione è ‘Utopian Ashes‘, sforzo collaborativo tra Bobby Gillespie dei Primal Scream e Jehnny Beth delle Savages, che uscirà il 2 luglio per Sony Music. Conterrà anche il nuovo singolo ‘Chase It Down‘, in cui suonano tutti gli altri compagni di band di Bobby, e che funge da opener dell’opera oltre a introdurre il concept di un matrimonio che sta appassendo. Il brano è il secondo estratto da una scaletta di 10 tracce, giungendo al pubblico dominio dopo ‘Remember We Were Lovers‘.



Altra collaborazione inedita è quella tra gli Health e i Nine Inch Nails, che hanno pubblicato un singolo intitolato ‘Isn’t Everyone‘, prodotto da entrambi e mixato da Atticus Ross. Il brano dovrebbe far parte della ‘Part II‘ di ‘Disco4‘, raccolta di brani degli Health in cooperazione con altri artisti (nella ‘Part 1‘, uscita lo scorso anno, c’erano, tra gli altri, Soccer Mommy, Xiu Xiu e Soft Moon). La band losangelina esprime ovviamente grande soddisfazione per essere riuscita a coinvolgere i propri idoli e ispiratori, rimarcando come la predisposizione di Reznor e Ross fosse “molto seria ed estremamente professionale“.



Nel corso dell’ultima settimana sono arrivati una serie di aggiornamenti circa l’attività live prossima ventura nel nostro paese. Ad esempio, i Sum 41 hanno cancellato le loro date italiane, programmate per il 10 e 11 agosto a Majano (UD) e Bellaria Igea Marina (RN). Rinvii, invece, per i tour di City Of The Sun (saranno sabato 25 settembre 2021 al Teatro 89 di Milano e domenica 26 settembre al Locomotiv di Bologna) e Van Der Graaf Generator (tutti i dettagli qui). Spostato al 22 maggio 2022 il mini-festival denominato ‘Punk In Drublic‘, organizzato dai NoFX al Carroponte di Sesto San Giovanni (MI), mentre sarà il 6 febbraio 2022 al Legend di Milano la data unica di Dave Hause & The Mermaid. Nuovo ingresso in calendario, infine, per Matthew Mole: il cantautore sudafricano si esibirà domenica 24 aprile al Biko di Milano.