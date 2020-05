Le news del weekend: Gorillaz, Thurston Moore, Sports Team, Sia, Mogwai

Era diventato famoso come batterista di Fela Kuti, che diceva che “non ci sarebbe stato l’afro-beat senza di lui“, ma Tony Allen era da molto tempo anche un frequente collaboratore di Damon Albarn: membro fisso di The Good The Bad And The Queen, aveva partecipato anche al progetto Rocketjuice And The Moon, e recentemente aveva suonato in uno dei singoli della serie ‘Song Machine‘ dei Gorillaz. Proprio ‘How Far?‘, a cui presta opera anche Skepta, è stata resa pubblica ieri in sua memoria. Allen, come saprete, è scomparso giovedì scorso all’età di 79 anni.



Si intitola ‘May Daze‘ il brano che Thurston Moore ha condiviso ieri su Bandcamp. Registrato a Londra con il produttore Paul Epworth e la sua backing band, che include anche l’ex collega di Sonic Youth Steve Shelley e la bassista dei My Bloody Valentine Deb Googe, si pone l’obbiettivo di convincere quanta più gente possibile a registrarsi nelle liste elettorali per “cambiare il mondo” nelle prossime elezioni presidenziali americane.

MAY DAZE by Thurston Moore

Uscirà finalmente il 19 giugno ‘Deep Down Happy‘, l’attesissimo album di debutto degli Sports Team. La rockband inglese ne ha diffuso giovedì l’ennesimo estratto, una canzone denominata ‘Going Soft‘, quinto singolo anticipatore sui 12 brani della scaletta.



Brano benefico per Sia, che si è fatta aiutare da Dua Lipa per comporre ‘Saved My Life‘, canzone i cui proventi andranno ad Americares e CORE Response, organizzazioni benefiche volte ad aiutare chi negli Stati Uniti ha bisogno di cure a causa della pandemia in corso.

A sorpresa, i Mogwai hanno reso disponibile a tutti la colonna sonora di ‘ZeroZeroZero‘, serie TV creata da Stefano Sollima, Leonardo Fasoli e Mauricio Katz, prodotta per Sky, Canal+ e Prime Video, e basata sull’omonimo romanzo di Roberto Saviano. In Italia è andata in onda su Sky Atlantic tra febbraio e marzo 2020. Anche in questo caso l’iniziativa è a scopo benefico: da Bandcamp, chi vuole, può offrire liberamente per aiutare economicamente il servizio sanitario nazionale del Regno Unito (NHS) e l’organizzazione Help Musicians.