Le news di oggi: Christine And The Queens, Noel Gallagher, Vampire Weekend, Districts …

Le nuove canzoni di Christine And The Queens celano una doppia sorpresa: l’uscita odierna non preannunciata di un EP di sei brani, e il titolo in italiano: ‘La Vita Nuova‘. La title-track, in cui canta anche l’ex Chairlift Caroline Polachek, ha peraltro brevi passaggi nella nostra lingua. Collegato al disco c’è anche un cortometraggio di 14 minuti girato da Colin Solal Cardo e ambientato all’Opéra Garnier di Parigi. Nel breve film, la stessa Christine danza insieme a un corpo di ballo.



Noel Gallagher ha svelato oggi quello che è il terzo inedito del suo prossimo EP, ‘Blue Moon Rising‘, un brano che si intitola ‘Come On Outside‘. Segue proprio ‘Blue Moon Rising‘ e ‘Wandering Star‘, che faranno parte della pubblicazione programmata per il 6 marzo, ma che ormai ha già fuori tutte le proprie canzoni.



Erano state pubblicate solo in Giappone le tre bonus track diffuse oggi nel resto del mondo dai Vampire Weekend. ‘Houston Dubai‘, ‘I Don’t Think Much About Her No More’ e ‘Lord Ullin’s Daughter‘ (con il featuring niente meno che di Jude Law) provengono dalle stesse sessioni di ‘Father Of The Bride‘ dello scorso anno, ma per l’appunto facevano parte solo dell’edizione nipponica dell’album.







Uscirà il 17 aprile su Snakefarm Records il nuovo album dei White Buffalo, ‘On The Widow’s Walk‘. Jake Smith lo ha registrato in presa diretta insieme al produttore Shooter Jennings oltre che ai musicisti della sua band, il batterista Matt Lynott e il bassista/chitarrista Christopher Hoffee. Primo singolo è un brano intitolato ‘The Rapture‘, che verrà certamente suonato nella data italiana programmata per il 27 aprile all’Alcatraz di Milano.



Disco nuovo anche per i Districts, che tra un paio di settimane, il 13 marzo, faranno uscire via Fat Possum ‘You Know I’m Not Going Anywhere‘, loro quarto LP in carriera. Prodotto da Keith Abrams e mixato da Dave Fridmann, è definito dalla nota stampa “sperimentale” e “dilatato“. Riflette un periodo difficile per la band, che ha rischiato seriamente di sciogliersi. Già tre i brani resi pubblici: ‘Hey Jo‘, ‘Cheap Regrets‘ e ‘Velour And Velcro‘.







C’è invece un EP di 5 brani per i Methyl Ethel di Jake Webb: si intitola ‘Hurts To Laugh‘ e uscirà il 10 aprile per Dot Dash / Remote Control. E’ stato registrato nello stesso periodo in cui era stato inciso l’ultimo album del gruppo australiano, ‘Triage‘ del 2019. Primo estratto è una canzone che si chiama ‘Majestic AF‘.