Le news di oggi: Haim, Jarv Is, Damien Jurado, Lemon Twigs, Jaded Hearts Club, Matt Berninger

Era nell’aria ormai da tempo l’annuncio ufficiale del terzo album delle Haim, che è giunto oggi: ‘Women In Music Pt. III‘, questo il titolo del disco, uscirà il 24 aprile per Columbia Records. Prodotto da Danielle Haim insieme a Rostam Batmanglij e Ariel Rechtshaid, il disco conterrà ben 16 tracce, tra cui i tre singoli già editi, ‘Now I’m In It‘, ‘Hallelujah‘ e ‘Summer Girl‘, e il nuovo ‘The Steps‘ che verrà diffuso domani.







E dunque il progetto Jarv Is... non era soltanto ricreativo per Jarvis Cocker: l’ex frontman dei Pulp ha infatti annunciato oggi l’album di debutto con la sua nuova band, che si intitolerà ‘Beyond The Pale‘ e uscirà il 1° maggio su Rough Trade. Il disco ha in scaletta soltanto sette tracce, che sembrano però piuttosto lunghe, a giudicare dal singolo dello scorso anno, ‘Must I Evolve?‘ e dal nuovo ‘House Music All Night Long‘, di quasi 6 minuti.



‘What’s New, Tomboy?‘ è il titolo del nuovo album del sempre prolifico Damien Jurado. Arriverà l’1 maggio via Mama Bird e conterrà 10 canzoni tra cui il nuovo singolo ‘Birds Tricked Into The Trees‘. Il cantautore americano spiega nella press-release del disco di essere come ripartito da zero, sia personalmente che musicalmente, dopo aver deciso di vendere quasi tutto in suo possesso, tra cui diversi strumenti musicali.

Nonostante la giovane età, anche i Lemon Twigs non scherzano in quanto a frequenza di pubblicazione. ‘Songs For The General Public‘ è il loro terzo LP in quattro anni, uscirà anch’esso il primo giorno di maggio (per 4AD) e conterrà il primo singolo ‘The One‘ di cui oggi è stato condiviso il video. Il nuovo lavoro dei fratelli D’Addario è stato registrato nel loro home studio di Long Island, ai Sonora Studios di Los Angeles e presso l’Electric Lady di New York City.

Sono un autentico supergruppo i Jaded Hearts Club, formazione composta da niente meno che Matt Bellamy dei Muse, Graham Coxon dei Blur, Miles Kane dei Last Shadow Puppets, Nic Cester dei Jet oltre che dal batterista degli Zutons Sean Payne, dal chitarrista Jamie Davis e saltuariamente persino da Paul McCartney. Dopo qualche sporadica esibizione, il collettivo ha condiviso il proprio primo singolo, una cover di ‘Nobody But Me‘ degli Everly Brothers. Non è ancora chiaro se la canzone possa essere un’anticipazione di un eventuale album d’esordio.



Fa parte di una serie di 7″ a scopo benefico la cover di ‘Holes‘ dei Mercury Rev proposta da Matt Berninger dei National. La canzone è stata incisa per supportare Planned Parenthood, associazione [da Wikipedia] “che si batte negli Stati Uniti in favore della legislazione abortista dell’educazione sessuale, dell’accesso a certi servizi medici anche contrastando la libertà all’obiezione di coscienza“.