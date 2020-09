Le news di oggi: Idles, Good Sad Happy Bad, Hey Colossus, Yellow Days, Thunder Dreamer

Manca ormai poco, meno di 20 giorni, al 25 settembre, ovvero la data in cui gli Idles pubblicheranno ‘Ultra Mono‘, il loro terzo album in carriera. La band di Bristol sembra avere tutte le intenzioni di suonarlo diffusamente dal vivo, tanto che oggi ha aggiunto una nuova data in Italia: Joe Talbot e soci saranno al Fabrique di Milano giovedì 3 giugno 2021. I biglietti, che saranno in prevendita su Dice dal prossimo 11 settembre, costeranno 34,50 euro tutto incluso. Il concerto milanese si aggiunge a quello, già in calendario da tempo, di giovedì 15 luglio al Parklife Festival di Padova.

Vi ricordate di Micachu And The Shapes? Esistono ancora, sebbene con un nuovo nome: ora si fanno chiamare Good Sad Happy Bad, che tra l’altro era il titolo del loro ultimo album uscito nel 2015, e con questo moniker il 16 ottobre pubblicheranno un LP intitolato ‘Shades‘. A quanto pare, nella formazione si avrà anche un cambio della vocalist principale: non più la leader Mica Levi ma la collega Raisa Khan. Le nuove canzoni del gruppo dovrebbero prevedere anche una maggiore incidenza dei suoni elettronici, come si evince dal singolo anch’esso chiamato ‘Shades‘.



Nuovo LP in vista, addirittura doppio, anche per gli Hey Colossus: ‘Dances/Curses‘ arriverà il 6 novembre per Wrong Speed Records e conterrà 14 tracce. Tra di esse c’è il primo estratto ‘Mirror‘, una collaborazione d’eccezione perché vede alle parti vocali nientemeno che Mark Lanegan, particolarmente adatto alla “psichedelia desertica” (così lo descrive Stereogum) del pezzo.



Anche Yellow Days pare aver scelto bene i featuring del suo nuovo disco: ‘A Day In A Yellow Beat‘, che uscirà tra una decina di giorni, il 18 settembre, ospiterà anche Mac DeMarco, che compare in un brano da lui evidentemente ispirato denominato ‘The Curse‘.

È molto delicato quanto gradevole il guitar-pop dei Thunder Dreamer, quartetto di Evansville (Indiana) che esordì nel 2017 con l’album ‘Capture‘. Steven Hamilton e soci vi daranno parziale seguito il 6 novembre con un EP di cinque tracce intitolato ‘Summer Sleeping‘. Tra di esse c’è il singolo ‘House And Garden‘, che rappresenta molto bene quanto si diceva in apertura di paragrafo.