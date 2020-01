Le news di oggi: Mark Lanegan, Woodkid, Other Lives, The Men, Ty Segall

Anche il 2020 avrà il suo bel concerto della Mark Lanegan Band in Italia: l’ex Screaming Trees si esibirà infatti sabato 30 maggio al Teatro Manzoni di Bologna, per il momento unica data nel nostro paese. Tre le fasce di prezzo per i biglietti, in prevendita da lunedì prossimo su Ticketmaster e Ticketone: al netto di diritti e commissioni 30, 35 e 38 euro.

Non sarà invece più unico il concerto di Woodkid programmato per lunedì 29 giugno al Teatro Romano di Verona. Il giorno prima, domenica 28, il cantautore francese si esibirà all’Auditorium Parco della Musica di Roma, all’interno del Roma Summer Fest. Al netto di diritti e commissioni i biglietti, in prevendita da domani, costano tra 22 e 30,50 euro a seconda della postazione.

Tornano a farsi sentire gli Other Lives, che il prossimo 24 aprile pubblicheranno il loro nuovo album, ‘For Their Love‘. Si tratta del terzo in carriera per l’art-folk della band di di Stillwater, Oklahoma, seguito di ‘Tanner Animals‘ (2011) e ‘Rituals‘ (2015). “Il titolo dà l’idea di qualcosa che sia inclusivo ma allo stesso tempo di ampio respiro, e rappresenta il percorso che abbiamo voluto intraprendere“, afferma il frontman Jesse Tabish nella press-release. Primo singolo è un brano intitolato ‘Last Day‘.

Dal canto loro, The Men giungeranno all’ottavo LP in carriera il 14 febbraio, quando per Sacred Bones pubblicheranno ‘Mercy‘. Registrato in presa diretta ai Serious Business Studio di Manhattan insieme a Travis Harrison, secondo il chitarrista Nick Chiericozzi “è la giusta prosecuzione del precedente ‘Drift’ ed è distante da ‘New Moon’ e ‘Devil Music’ e il resto dei nostri dischi“. Primo estratto è un pezzo che suona molto Eighties nominato ‘Children All Over The World‘.



Nell’anno appena iniziato non poteva ovviamente mancare un disco di Ty Segall, e infatti non mancherà: il 28 febbraio uscirà infatti ‘Fungus II‘, esordio del nuovo progetto del prolifico musicista americano in collaborazione con Brian Chippendale dei Lightning Bolt chiamato Wasted Shirt. Per scrivere la press-release del disco si è scomodato niente di meno che Henry Rollins, che lo definisce “una esplosiva euforia dall’inizio alla fine“. ‘Double The Dream‘ ne è il primo estratto.