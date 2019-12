Le news di oggi: Mondo Generator, Jade Bird, LP, Boy Harsher, Shaed

Fermi discograficamente da quasi otto anni, i Mondo Generator torneranno nel 2020 non con uno, ma con ben due album. Il ruvido trio capitanato da Nick Oliveri farà uscire ‘Fuck It‘ il 21 febbraio prossimo e ‘Shooters Bible‘ una settimana dopo, il 28. Il primo è a tutti gli effetti il loro nuovo LP, definito dalla press-release “un mix di speed rock, punk americano e hardcore, tra Black Flag, Dead Kennedys e Queens Of The Stone Age“; il secondo un disco registrato nel 2010 (ma mai pubblicato prima d’ora) “dal suono punk-stoner con un’attitudine desert-rock“. Il primo singolo tratto da ‘Fuck It‘ si intitola ‘When Death Comes‘.



Sembra impossibile poter vedere Jade Bird in Italia: dopo la cancellazione del suo show previsto a Milano lo scorso settembre, sono saltati anche i concerti del 14 marzo a Bologna e del 15 a Milano. In un messaggio ai fan Jade dice di volersi concentrare sulle registrazioni del nuovo album, e che le date sono da considerarsi solamente “posposte“.

Varrà certamente in Italia, invece, LP: la cantautrice italo-americana sarà lunedì 13 luglio al GruVillage di Grugliasco (TO), martedì 14 in piazza Castello a Marostica (VI) e mercoledì 15 a Firenze (location ancora da definire). Al netto di diritti e commissioni i biglietti, già in prevendita su Ticketone, costano 20 euro per la data piemontese e 30, 40 e 43 euro per quella veneta.

Ben quattro le date italiane per la synth-wave dei Boy Harsher: il duo di Savannah (Georgia) formato da Jae Matthews e Augustus Muller suonerà giovedì 9 aprile al Lizard di Caserta, venerdì 10 all’Alibi di Roma, sabato 11 al Covo di Bologna (ingresso 20 euro) e domenica 12 al Totem di Vicenza. Suonerà diverse delle canzoni del proprio album più recente, ‘Careful‘, uscito a inizio anno.

Data unica per gli Shaed, trio dream-pop di Washington divenuto celebre con ‘Trampoline‘, brano inserito in uno spot Apple. Si esibiranno lunedì 9 marzo alla Santeria di Milano, con biglietti già in prevendita su Ticketone a 13 euro più diritti e commissioni.