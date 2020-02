Le news di oggi: Skunk Anansie, Lee Ranaldo, Sonics, Brendan Benson, Anna Calvi

Sarà una doppia data quella che gli Skunk Anansie terranno a Milano a novembre: la band inglese suonerà sia domenica 15 che lunedì 16 al Fabrique di Milano. I biglietti, in prevendita da venerdì, costeranno in prevendita 37 euro più diritti e commissioni, che diventeranno 43 (tutto compreso) all’ingresso. Peraltro, qualche giorno fa Skin e soci hanno condiviso un nuovo singolo intitolato ‘This Means War‘, che almeno per il momento non sembra essere legato a nessun nuovo album.

Uscirà con certezza venerdì 21 febbraio prossimo la collaborazione tra Lee Ranaldo e il chitarrista spagnolo Raül Refree. Si tratta di un album intitolato ‘Names Of North End Women‘, dal quale la scorsa settimana è stato tratto un nuovo singolo intitolato ‘Words Out Of The Haze‘. I due porteranno le loro composizioni comuni in un tour italiano di quattro date programmato per aprile: sabato 18 al Cinema Teatro Partenio di Avellino, domenica 19 al Monk di Roma, e quindi mercoledì 22 al Capitol di Pordenone e giovedì 23 al Teatro Annibal Caro di Civitanova Alta (MC).



Un concerto in Italia anche per i Sonics: la storica band garage-rock americana sarà mercoledì 29 aprile allo Spazio 211 di Torino. I biglietti, a breve in prevendita su Musicglue, costeranno 20 euro più diritti e commissioni di prevendita.

Il ritorno dei Raconteurs pare essere stato un toccasana anche per la carriera solista di Brendan Benson, ferma dal 2013. Il 24 aprile per l’etichetta del collega di band Jack White, la Third Man Records, uscirà però il suo nuovo album, ‘Dear Life‘. Registrato e prodotto in totale autonomia dallo stesso Benson, è descritto dalla press-release come “un mix di cannabis, hip-hop, e di un neonato interessa per i software di programmazione delle drum-machine“. Primo singolo è un brano intitolato ‘Good To Be Alive‘.



Una delle collaborazioni più attese del nuovo album di Anna Calvi, ‘Hunted‘ (che rivisita spesso in duetto le canzoni del suo recente ‘Hunter‘) è senza dubbio quella con Charlotte Gainsbourg, “un sogno diventato realtà” per la cantautrice inglese. Insieme hanno rivisitato ‘Eden‘, un pezzo scritto già a suo tempo “con Charlotte nella mia testa“, rivela Anna nella press-release.