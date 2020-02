Le news di oggi: Strokes, Waxahatchee, King Krule, Yves Tumor, Purity Ring, Tricky

E’ stato condiviso oggi il secondo estratto dal nuovo album degli Strokes, ‘The New Abnormal‘, che uscirà il prossimo 10 aprile. Si tratta di ‘Bad Decisions‘, pezzo eseguito recentemente dal vivo, che non sembra però essere un grande sforzo di creatività: somiglia moltissimo, al limite della citazione, a ‘Dancing With Myself‘ di Billy Idol. Un’assonanza tale da aver portato la band newyorkese ad annoverare tra gli autori della canzone anche lo stesso Idol e Tony James. Associato al singolo, peraltro, c’è un video molto divertente diretto da Andrew Donoho.

Nuova canzone anche per Waxahatchee, anch’essa estratta dal nuovo LP della cantautrice americana, ‘Saint Cloud‘, atteso per il 27 marzo. Il pezzo si intitola ‘Lilacs‘, è un folk-rock in linea con quanto descritto a proposito della sua nuova fatica, ed è girato dalla stessa Katie Crutchfield insieme a Ashley Connor e Marlee Grace.



Altro disco molto atteso è ‘Man Alive!‘ di King Krule, previsto per molto a breve, ovvero venerdì prossimo 21 febbraio. Un nuovo estratto, ‘Cellular‘, segue i già condivisi ‘(Don’t Let the Dragon) Draag On‘ e ‘Alone, Omen 3‘, oltre che i pezzi che erano stati inclusi nel cortometraggio ‘Hey World!‘. Il relativo video è diretto dall’artista di animazione Jamie Wolfe.



Un personaggio sicuramente unico nel panorama musicale indipendente è Yves Tumor, e non solo perché da Miami si è trasferito a Torino. Sempre molto prolifico, ha già pronto un nuovo LP: ‘Heaven To A Tortured Mind‘ arriverà il 3 aprile via Warp. Prodotto dallo stesso Tumor con Justin Raisen, conterrà 12 tracce tra cui l’opener ‘Gospel For A New Century‘, a cui è associato un video diretto dal regista Isamaya Ffrench.



Nuovo album anche per i Purity Ring, che sempre il 3 aprile per Crystal Math/4AD faranno uscire ‘Womb‘, loro terzo LP in carriera, il primo degli ultimi 5 anni. Delle 10 tracce in scaletta la prescelta per essere il primo singolo si chiama ‘Stardew‘.



In un EP di tre pezzi intitolato ‘20,20‘ sono concentrate le nuove composizioni di Tricky. Il disco sarà disponibile dal 6 marzo prossimo, ma una dei tre brani, ‘Lonely Dancer‘ (con il featuring di Anika), è stato condiviso già oggi. Si tratta delle sue prime composizioni dopo la tragica scomparsa della figlia, l’appena 24enne Mina Mazy Topley-Bird, avvenuta circa un anno fa. Il primo titolo della scaletta, ‘Hate This Pain‘, è a proposito eloquente.