Le news di oggi: Supergrass, King Gizzard, Mark Lanegan, Man Man, Sports Team, Yeah Yeah Yeahs

Il tour della reunion dei Supergrass avrà anche due appuntamenti italiani: Gaz Coombes e soci suoneranno dalle nostre parti in estate, lunedì 13 luglio in una location ancora da definire a Roma e martedì 14 al Botanique di Bologna. Gli show saranno incentrati sulla raccolta ‘Supergrass: The Strange Ones 1994-2008‘ uscita a fine gennaio, e analogamente ripercorreranno l’intera carriera del trio di Oxford. I biglietti sono già in prevendita su Dice al prezzo complessivo di 28,75 euro.

Anche per King Gizzard And The Lizard Wizard sono in programma due concerti in Italia a luglio: giovedì 23 la band australiana sarà al Parco Mandela di Sestri Levante (GE) per il Mojotic Festival, e venerdì 24 si esibirà alla Rocca Malatestiana di Cesena all’interno della rassegna Acieloaperto. I biglietti, in prevendita da venerdì su Ticketmaster e Ticketone, al netto di diritti e commissioni costeranno rispettivamente 28 e 27 euro.

Non bisogna mai attendere molto per un nuovo album di Mark Lanegan. ‘Somebody’s Knocking‘, LP più recente, è uscito appena quattro mesi fa, a ottobre 2019, ma il cantautore americano ne ha già in programma un altro: ‘Straight Songs Of Sorrow‘, questo il titolo, è accreditato ai suoi soli nome e cognome (senza la “Band“, dunque) e ospiterà musicisti di grandissimo spessore come Greg Dulli, Warren Ellis, John Paul Jones, Ed Harcourt, Adrian Utley e Mark Morton. Uscirà l’8 maggio per Heavenly Records. Quasi contestualmente, il 28 aprile, l’ex Screaming Trees pubblicherà anche un’autobiografia. Sarà intitolata ‘Sing Backwards And Weep‘, e a quanto pare la sua scrittura è stata di grande ispirazione per la composizione delle canzoni contenute nell’album, il cui primo singolo, che dura più di 7 minuti, si chiama ‘Skeleton Key‘. I nuovi brani di Lanegan saranno presumibilmente suonati nella sua unica data italiana, in programma il 30 maggio al Teatro Manzoni di Bologna.



Dopo sette anni di assenza, tornano a farsi sentire i Man Man. Un nuovo singolo, ‘Cloud Nein‘, è stato diffuso oggi, anticipazione di quello che sarà il loro sesto LP in carriera. ‘Dream Hunting In The Valley Of The In-Between‘ uscirà il 1° maggio per Sub Pop, la cui press-release definisce le nuove canzoni di Honus Honus e soci “intime, piene di sentimento e senza tempo quanto audacemente creative e coraggiose.”



E’ da più di un anno che aspettiamo trepidanti l’album d’esordio degli Sports Team. L’attesa terminerà il prossimo 3 aprile, quando via Island uscirà ‘Deep Down Happy‘, che conterrà 12 canzoni tra cui i già noti singoli ‘The Races‘, ‘Fishing‘, ‘Here It Comes Again‘, ‘Kutcher‘ e il nuovissimo ‘Here’s The Thing‘. “Essere giovani a Londra è ancora la cosa migliore del mondo“, afferma il frontman Alex Rice dando l’idea dell’inebriante contenuto del disco.



Giornata campale per i fan degli Yeah Yeah Yeahs: dapprima l’intervista di Karen O alla radio australiana Triple J, in cui la frontwoman si è dichiarata “pronta per fare nuova musica“, quindi l’annuncio della presenza della band newyorkese nella line-up del Pitchfork Festival di Chicago. “Sembra essere giunto il momento per avere qualcosa di nuovo là fuori“, è un’altra affermazione di Karen, “Ma deve ancora accadere, vediamo dove ci porta quest’anno“. Per adesso, quantomeno, di nuovo insieme su un palco.