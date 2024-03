Libertines in estate a Milano e Roma

L’uscita del loro nuovo LP, ‘All Quiet On The Eastern Esplanade’, è stata rinviata da marzo ad aprile, ma arriverà abbondantemente in tempo per poter imparare le nuove canzoni prima dei due concerti che i Libertines terranno in estate nel nostro paese.

Pete Doherty, Carl Barat e soci suoneranno lunedì 1 luglio a Villa Ada a Roma, e martedì 2 al Circolo Magnolia di Segrate (MI). I biglietti, di cui ancora non è stato comunicato il costo, saranno in prevendita da lunedì prossimo (18/3) su Dice.

Formatisi nel 1997 e scioltisi nel 2004 dopo aver pubblicato i primi due album (‘Up The Bracket’ del 2002 e ‘The Libertines’ del 2004), il quartetto inglese si è poi riunito nel 2014 per alcuni show, ma anche per dare alla luce altri due LP: ‘Anthem For Doomed Youth’ (2015) e il succitato ‘All Quiet…’, previsto per il 5 aprile prossimo.