Tre date in Italia per i Placebo

Nell’estate italiana dei concerti 2024 ci saranno anche i Placebo: tre le date annunciate ieri, tutte nel mese di luglio.

Brian Molko e Stefan Olsdal si esibiranno lunedì 1 al Rugby Sound Festival di Legnano (MI) presso l’Isola del Castello, quindi il lunedì successivo, 8 del mese, all’Ippodromo delle Capannelle per il Rock in Roma, e infine martedì 9 al parco San Valentino di Pordenone per il locale Blues Festival.

I biglietti sono già disponibili alla vendita; costano (su Ticketmaster) 64,20 euro per il concerto lombardo, 55,37 euro per la data nella capitale, e 73,83 euro per quella friulana.

Formatisi a Londra nel 1994, i Placebo hanno sinora realizzato otto album in studio, di cui il più recente è ‘Never Let Me Go’ del 2022.