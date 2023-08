Local Natives: ‘Time Will Wait For No One’ (Loma Vista, 2023)

Genere: art-pop | Uscita: 7 luglio 2023

Erano talmente abituati a stare sempre insieme, i Local Natives, che un paio d’anni di distacco forzato li hanno quasi portati a sciogliersi. ‘Time Will Wait For No One‘, quinto LP della loro storia, avrebbe potuto anche non essere mai stato portato a termine, anche per alcune vicende personali di membri importanti del gruppo. Il lieto fine, tuttavia, è giunto grazie alla “ridefinizione di come lavorare insieme“, che ha condotto a un buon periodo di fertilità creativa, in cui sono state composte le 10 tracce che formano la scaletta.

Ciò che salta immediatamente all’occhio (e all’orecchio) è la rapidità con cui tutto si esaurisce, appena 34 minuti. Che non passano però invano, perché la band californiana li riempie di melodie, suoni e armonie vocali di una peculiarità già nota, ma affrancata da qualche inutile orpello che aveva appesantito le uscite più recenti. L’indie-pop/soul psichedelico noto ormai da una dozzina abbondante di anni raggiunge la massima sintesi con brani attraenti come ‘Just Before The Morning‘, ‘Empty Mansions‘, ‘Desert Snow‘, ‘Ava‘ e ‘Paradise‘, che scorrono placidi e avvolgenti. Unica eccezione ‘NYE‘, il solo pezzo che si avvicina al concetto di (alternative-) rock, comunque nobilmente catchy quanto il meglio della discografia del quintetto. ‘Time Will Wait For No One‘ non è certo un LP della svolta, ma certamente finisce sul podio della loro produzione.

VOTO: 🙂