Nuova musica: Wilco, Semisonic, Spirit Of The Beehive, Hives, Hurry

Nei due concerti italiani in programma tra circa tre settimane (24/8 San Mauro Pascoli, 25/8 Torino), i Wilco probabilmente eseguiranno alcune canzoni del loro nuovo album annunciato ieri. ‘Cousin’ arriverà il 29 settembre via dBPM, la label di casa dello storico gruppo americano. Conterrà 10 canzoni prodotte da Cate Le Bon, ormai agile nel ruolo dopo le esperienze con Deerhunter, John Grant e, recentemente, Devendra Banhart. È lo stesso Jeff Tweedy a spiegare come il titolo del disco rappresenti la sua relazione con il mondo: “Non mi sento fratello di sangue, piuttosto un parente acquisito”. Primo estratto è un brano intitolato ‘Evicted’.



Non che Dan Wilson se ne sia stato con le mani in mano, in questi ultimi 22 anni: ha scritto canzoni – tra gli altri – per Adele, Taylor Swift, Céline Dion, Chicks, Chris Stapleton e Mitski. Di un album dei suoi Semisonic invece non si avevano notizie dal 2001, quando uscì ‘All About Chemistry‘, che poi della band divenuta famosa quasi esclusivamente con la hit wonder ‘Closing Time‘ era appena il sophomore. Che avrà un seguito a partire dal prossimo 3 novembre, quando uscirà ‘Little Bit Of Sun‘. Alla scaletta hanno collaborato addirittura Jason Isbell e Jim James dei My Morning Jacket, ieri è stato anticipato il singolo ‘The Rope‘, che vi fa parte al pari delle già note ‘Little Bit Of Sun‘ e ‘Grow Your Own‘.



Gli Spirit Of The Beehive hanno pronto un nuovo EP: si intitola ‘I’m So Lucky’ ed è la prima pubblicazione dopo la separazione tra il frontman Zack Schwartz e la bassista Riva Ravede, coppia nella vita. “I primi tre mesi dopo la fine della nostra relazione sono stati duri, ma poi abbiamo sentito il bisogno di tornare subito al lavoro”, affermano. Così, sono nate le quattro canzoni del disco di cui due, ‘Tapworm’ e ‘Natural Devotion 2’, sono già pubbliche.





A ‘The Death Of Randy Fitzsimmons‘, che uscirà l’11 agosto, manca ormai solo una settimana. Gli Hives però si sa non amino perdere tempo, e hanno dunque condiviso altre due canzoni da quello che sarà il loro sesto LP in carriera: ‘Trapdoor Solution‘ e ‘The Bomb‘ sono brevi e veloci come solo il punk-rock sa essere.





Settimana prossima (11/8) uscirà anche ‘Don’t Look Back‘, nuovo album degli Hurry. La band di Philadelphia lo aveva già anticipato con ‘Beggin’ For You‘ e ‘Parallel Haunting‘, e ieri ha proposto anche ‘Something More‘, dichiaratamente ispirata dai Teenage Fanclub, “ma con linee di chitarra punk ed emo“, sottolinea il frontman Matt Scottoline.