Lump: ‘Animal’ (Chrysalis/Partisan, 2021)

Genere: indietronica | Uscita: 30 luglio 2021

Non sembra esserci nulla di preordinato, nel progetto Lump: piuttosto casuale fu l’incontro tra Laura Marling e Mike Lindsay, entrambi per differenti ragioni presenti a un concerto di Neil Young. Spontanea è stata l’interazione che ha portato al primo album insieme, uscito tre anni fa, e altrettanto istintiva si è rivelata la genesi di questo sophomore, a partire dalla modalità compositiva: ovvero, la Marling che scrive di getto testi e melodie vocali una volta raggiunta Margate (cittadina di mare nel Kent, dove Lindsay ha il suo studio privato), subito dopo aver ascoltato le basi elettro/analogiche del chitarrista (nonché membro fondatore) dei Tuung. ‘Animal‘, il titolo, è una parola utilizzata un po’ a caso da Laura e divenuta titolo del primo singolo, ma che poi “è sembrata perfetta nel catturare il mood del disco e della band nel suo complesso“, sostiene la nota stampa della Partisan Records.

“Non c’è niente di lineare nei Lump. È tutto una gran confusione di cose. E credo che tutto ciò sia liberatorio: non devo tirare fuori le mie esperienze per una certa narrativa, come ad esempio faccio per il mio lavoro solista. Il fatto che Mike abbia una precisa idea di ciò che vuole da me, per me è un sollievo“, spiega la Marling in questa intervista ad Under The Radar. Una sorta di ragionata improvvisazione che appare aver molto divertito il duo, almeno a sentire le composizioni di ‘Animal‘, che spaziano dalla sofisticata introspezione di ‘Red Snakes‘ e ‘Phantom Limb‘ all’eccentrica danzabilità della title-track o di ‘We Cannot Resist‘, passando per dei downtempo weird quanto cool come ‘Gamma Ray‘, ‘Climb Every Wall‘ e ‘Paradise‘.

È d’altra parte un disco che, molto meglio del suo predecessore, riesce a coniugare i talenti a disposizione. Si può immediatamente comprende la maggiore cura di tutti gli aspetti della composizione e della registrazione confrontando le durate (44 minuti contro 32) e il numero delle tracce (11 contro 7). ‘Animal‘ è un lavoro completo, di una band che ha superato la fase della sperimentazione per arrivare alla sua sintesi definitiva. Soprattutto, come suggerisce il titolo, che ha superato la propria fase celebrale per giungere a quella passionale. Ciò che mancava a ‘Lump‘ (in quanto LP d’esordio) era un po’ di anima, che questo sophomore possiede al di là di ogni ragionevole dubbio, tanto da far apparire sciolta come non mai una ragazza solitamente composta quale è Laura. E quando un side-project mostra una così differente versione artistica di chi ne fa parte, è già ben oltre la metà dell’opera.

VOTO: 😀