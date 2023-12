Massive Attack il 13 luglio a Mantova

Dopo sei anni di assenza, i Massive Attack saranno nuovamente in Italia per un concerto. La celeberrima band di Bristol suonerà sabato 13 luglio in piazza Sordello a Mantova.

Per quella che, almeno per il momento, è una data unica nel nostro paese, i biglietti saranno in prevendita da domani (13/12) sui circuiti Ticketmaster e Ticketone. Non ne sono stati comunicati i prezzi.

I pochi dettagli non consentono di sapere se questo ritorno all’attività dal vivo sia propedeutico a un nuovo LP di Robert Del Naja e compagni, che ormai manca da oltre 13 anni (‘Heligoland’, 2010).

Si tratterà, purtroppo, del primo concerto italiano senza Angelo Bruschini, il chitarrista e collaboratore del gruppo venuto a mancare lo scorso 23 ottobre.