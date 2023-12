Altri due concerti per gli Idles

Una brutta notizia e una bella (anzi due) per i fan degli Idles ancora sprovvisti del biglietto per il concerto di martedì 5 marzo a Milano. Ebbene, lo show è da oggi ufficialmente sold out, però a giugno la band di Bristol tornerà nel nostro paese per altre due date.

La prima, domenica 23 giugno, al Sherwood Festival di Padova, per la quale i biglietti sono in prevendita su Ticketsms e su Ticketone; su quest’ultimo circuito costano 49,09 euro. La seconda, sabato 29 dello stesso mese, al Flowers Festival di Collegno (Torino); in questo caso il prezzo degli ingressi, disponibili su Mailticket, è di 48,69 euro.

Il 16 febbraio, Partisan Records pubblicherà ‘Tangk’, il quinto album della storia di Joe Talbot e soci, che lo hanno già anticipato con il ballabile singolo ‘Dancer’ (in cui c’è il featuring degli LCD Soundsystem) e con una ballata riflessiva come ‘Grace’.