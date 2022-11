Nuova musica: Andy Shauf, H. Hawkline, Emiliana Torrini, Romy, Cigarettes After Sex

L’ottimo e sempre prolifico Andy Shauf ha pronto il suo nuovo LP. ‘Norm‘ arriverà il 10 febbraio grazie ad Anti. Il cantautore canadese lo ha scritto, suonato, registrato e prodotto completamente da solo nel suo garage, salvo poi chiedere aiuto a Neal Pogue (Tyler, the Creator, Janelle Monae, Outkast) per la fase di mixaggio. “Più si presta attenzione al disco, più ci si rende conto che è sinistro“, avverte Shauf in una nota. Primo esempio è il singolo ‘Wasted On You‘.



Si intitola ‘Milk For Flowers‘ il nuovo album di H. Hawkline. Prodotto dall’amica e collega Cate Le Bon, uscirà il 10 marzo prossimo per Heavenly Recordings. Annunciato come “his most personal and confessional record to date“, conterrà 10 canzoni tra cui il singolo introduttivo che ne è anche la title-track.

A sei anni di distanza dalla prima collaborazione, Emiliana Torrini e i Colorist Orchestra tornano a fare un disco insieme. ‘Racing The Storm‘ arriverà il 17 marzo via Bella Union, dopo essere stato lavorato a distanza tra l’Islanda e il Belgio a causa delle restrizioni alla mobilità causate dalla pandemia. E’ il primo album congiunto in studio per la cantautrice di Kópavogur e il duo fiammingo, che sinora avevano sempre registrato live. Già due le anticipazioni rese note: i singoli ‘Right Here‘ e ‘Mikos‘.





Dopo la partecipazione al C2C di Torno e persino allo Juventus Stadium, Romy Madley-Croft degli XX ribadisce il proprio legame con la club culture attraverso un nuovo singolo, che si intitola ‘Strong‘ ed è una collaborazione con il producer Fred Again. Si tratta della terza collaborazione tra i due, dopo ‘Lights Out‘ e ‘Lifetime‘.



Una novità anche dai Cigarettes After Sex, che ieri hanno diffuso un inedito denominato ‘Pistol‘. Il brano, come di consueto lento e sognante, ha l’aria di anticipare il nuovo album della band texana, che sarebbe il loro terzo in carriera.