Nuova musica: First Aid Kit, Mars Volta, Big Pink, Killers, Sports Team

Si chiamerà come un difensore dell’Atalanta il nuovo album delle First Aid Kit: ‘Palomino‘ uscirà il 4 novembre, preceduto dal singolo ‘Out of My Head’, che verrà svelato venerdì prossimo. Nella scaletta, composta da 12 titoli, c’è anche ‘Angel‘, brano edito qualche settimana fa. “It’s a special one“, come un allenatore della Roma, è la descrizione che Johanna e Klara Söderberg danno di quello che sarà il loro quinto LP in carriera.

Si è atteso ben di più per ascoltare la nuova musica dei Mars Volta: oltre 10 anni, prima che la band di El Paso (Texas) diffondesse i singoli ‘Blacklight Shine‘ e ‘Graveyard Love‘. Perdipiù, da venerdì si sa che saranno inclusi nel loro nuovo album, che si chiamerà semplicemente ‘The Mars Volta‘ e che verrà pubblicato il 16 settembre da Clouds Hill Recordings. 14 i brani in tracklist, tra cui il nuovo inedito ‘Virgil‘.



Più di 10 anni sono passati anche dall’ultimo album dei Big Pink. La band electro-rock londinese darà seguito a ‘Future This‘ (2012) il prossimo 30 settembre, quando, via Project Melody Music, pubblicheranno ‘The Love That’s Ours‘, terzo LP della loro storia. “Pensavo che questo giorno non sarebbe mai arrivato. Mi sentivo così perso e confuso“, ricorda il frontman Robbie Furze. “Questo disco significa molto per me, mostra che finalmente ho capito cosa è veramente importante. È la mia bandiera issata sulla vetta“, raggiunta anche grazie al nuovo singolo ‘Rage‘, che segue ‘No Angels‘ e ‘Love Spins On Its Axis‘.



Nuova musica dai Killers, sebbene recentemente di dischi ne abbiano pubblicati due (‘Imploding The Mirage‘ nel 2020 e ‘Pressure Machine‘ nel 2021). ‘Boy‘ è un brano che Brandon Flowers dice essere dedicato al sé stesso 16enne, ma anche al figlio adolescente. Pare più simile ai brani classici dei Killers che alla moderazione del loro LP più recente.



Gli Sports Team hanno rinviato il loro sophomore, ‘Gulp!‘, al 26 agosto, ma seguitano a diffonderne canzoni. L’ultima si intitola ‘The Drop‘ e segue ‘R Entertainment‘, ‘The Game‘ e ‘Cool It Kid‘.