Nuova musica: Metric, Teenage Fanclub, Bethny Cosentino, Natvral, Say Sue Me

Non contenti di aver pubblicato, lo scorso anno, un album chiamato ‘Formentera‘, i Metric raddoppiano la posta con ‘Formentera II‘, dichiarato e celere seguito che uscirà il 13 ottobre per Thirty Tigers. Nove i brani in scaletta, tra cui vi è il ballabilissimo singolo ‘Just The Once‘, che la frontwoman Emily Haines definisce “Regret disco… È una canzone per quando si ha bisogno di ballare in modo pulito“.



Si chiama ‘Tired Of Being Alone‘ il secondo estratto dal nuovo album dei Teenage Fanclub, ‘Nothing Lasts Forever‘, che uscirà il prossimo 10 settembre. Il co-frontman Raymond McGinley racconta di aver scritto la canzone dopo essersi svegliato di soprassalto, registrandone una prima versione sul proprio smartphone e quindi incidendola il giorno successivo: “Come band ci piace fidarci del nostro istinto e lasciare che le cose accadano“, spiega il musicista scozzese.



‘Natural Disaster‘, esordio solista dell’ex Best Coast Bethany Cosentino nonché svolta folk-pop per la musicista californiana, uscirà il 28 luglio per Concord. La terza anticipazione è un brano denominato ‘For A Moment‘, ideato dopo la notizia della scomparsa del compagno di una sua conoscente e perfezionato con l’aiuto delle co-writer Kate York, Madi Diaz e Sarah Buxton.



Si è da tempo dato al folk anche Kip Berman, che come The Natvral il 1° settembre pubblicherà il secondo LP con questo pseudonimo. Ulteriore introduzione è un brano chiamato ‘A Glass Of Laughter‘, che discerne su come in amore, ci siano “momenti dopo i bei tempi, quando le cose dolci lasciano il posto a quelle aspre e ciò che un tempo era affascinante viene visto sotto una luce meno indulgente“.



I Say Sue Me sono in procinto di andare in tour in America, e per l’occasione hanno pubblicato un nuovo inedito. Il pezzo non dovrebbe preludere a nessun nuovo album, ma si fa ascoltare assai volentieri di per sé. Si intitola ‘Mind Is Light‘ e intende essere un ritorno alla semplicità delle loro prime canzoni.