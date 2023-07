Nuova musica: Molly Burch, Mountain Goats, Dogstar, Poppy, Chemical Brothers

Si chiamerà ‘Daydreamer’ e arriverà via Captured Tracks il 29 settembre il nuovo album di Molly Burch. La cantautrice texana ha consegnato le sue nuove composizioni, ispirate a sé stessa 13enne e al diario che teneva all’epoca, nelle mani di Jack Tatum aka Wild Nothing, che ha prodotto l’intero disco. Per questo è annunciato “più pop dei lavori precedenti”. Primo estratto è una canzone denominata ‘Physical’.



Sempre molto prolifici, i Mountain Goats hanno un LP pronto a uscire anche per il 2023. Si chimerà ‘Jenny From Thebes’ e sarà udibile grazie a Merge dal 27 ottobre. Personaggio ricorrente nello storytelling del leader del gruppo John Darnielle, questa Jenny è la protagonista anche di questo disco, considerato il seguito di ‘All Hail West Texas’ del 2002: “Se dobbiamo fare il seguito di un disco che è stato registrato quasi interamente su un boombox“, spiega lo stesso Darnielle in una nota, “perché non fare il contrario e renderlo il più imponente possibile?” Un esempio è la prima anticipazione intitolata ‘Clean State’.



La carriera artistica di Keanu Reeves si è sviluppata preminentemente a livello cinematografico, ma l’attore americano fa anche parte, da metà anni novanta, di una band grunge chiamata Dogstar, in cui suona il basso. Ebbene, recentemente i Dogstar si sono riuniti per registrare e pubblicare un nuovo album, che si chiamerà ‘Somewhere Between The Power Lines And Palm Trees’ e sarà il loro primo dal 2000. Il trio intraprenderà presto anche un tour in Nord America e Giappone, dove presumibilmente suonerà anche il nuovo singolo ‘Everything Turns Around’.

Capace di unire con una certa nonchalance il pop più caramelloso e la disco music con l’industrial e l’heavy metal, Poppy si è costruita una solida carriera che procederà ulteriormente con la pubblicazione di ‘Zig’, nuovo LP in uscita il 27 ottobre per Sumerian Records. Prodotto da Ali Payami e scritto insieme al suo collaboratore Simon Wilcox, è descritto come ispirato da molte cose anni ’80 tra cui Talking Heads, Blondie, Gary Numan e David Bowie. Il primo singolo si chiama ‘Knockoff’.

Ci sarà anche un featuring di Beck nel nuovo album dei Chemical Brothers, ‘For That Beautiful Feeling’, che arriverà l’8 settembre. Tra le 11 tracce della scaletta ci sono anche i due singoli diffusi ora, ‘No Reason’ e ‘The Darkness That You Fear’, e il nuovo ‘Live Again’, una dei due brani che ospitano i vocals della cantautrice francese Halo Maud.