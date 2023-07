Nuova musica: Big Thief, Cigarettes After Sex, Beabadoobee, Slowdive, Shed Seven, Islet

I Big Thief non smettono di far uscire nuova musica, anche quando sono lontani dalla pubblicazione di un album. L’ultimo loro ingresso in studio è avvenuto per registrare ‘Vampire Empire’, brano più volte proposto live (una volta persino in TV al Late Show with Stephen Colbert), ma per la cui incisione hanno atteso parecchio. “Si tratta di uscire dalla propria tossicità interiore per dare e ricevere un amore ininterrotto e infinito”, è il tema della canzone spiegato da Adrienne Lenker in una nota. Il pezzo è parte di un 7″ che sarà disponibile dal 20 ottobre, con l’altro inedito ‘Born For Loving You‘ come B-side.



Difficile dire se ci possa essere un loro nuovo album in arrivo, ma i fan dei Cigarettes After Sex potranno essere contenti di udire un paio di nuove canzoni della band: si tratta di ‘Bubblegum’ e ‘Stop Waiting’, pienamente nel solco in cui la band capitanata da Greg Gonzalez si è adagiata sin dagli esordi.





A circa un anno di distanza dal suo ultimo LP ‘Beatopia’, Beabadoobee torna a far ascoltare un altro suo inedito: si intitola ‘The Way Things Go’ e segue di qualche mese un altro one-off, ‘Glue Song’. Anche in questo caso non c’è evidenza possa essere già pronto un nuovo album della musicista inglese.



Un disco che sicuramente ci sarà è il nuovo degli Slowdive, ‘Everything Is Alive’, in arrivò via Dead Oceans l’1 settembre prossimo. Dopo ‘Kisses’, la band britannica ha diffuso un altro dream-pop rumoroso, un pezzo denominato ‘Skin In The Game’, questa volta cantato da Glen Hansard.



Bisognerà attendere il 12 gennaio 2024 per ascoltare le canzoni del loro nuovo album degli Shed Seven, ‘A Matter Of Time’, in uscita per Cooking Vinyl. “Abbiamo fatto un viaggio nostalgico alle nostre radici, immergendoci nei dischi e nei suoni che hanno acceso la nostra passione, band come Smiths, REM, U2, Simple Minds, Cure, Duran Duran permeano ogni nota”, spiega il gruppo inglese in un comunicato. Nel disco, anche ospiti illustri: Rowetta degli Happy Mondays, Laura McClure dei Revend & The Makers e persino Peter Doherty. Prima anticipazione è una canzone chiamata ‘Kissing California’.



Il 29 settembre i non convenzionali Islet faranno uscire il terzo LP della loro carriera, ‘Soft Fascination’, per Fire Records. Conterrà 11 tracce tra cui il nuovo singolo ‘River Body’ e il precedente ‘Euphoria‘, che come il resto del disco vogliono apparire “meno bello dell’ultimo album ma più energico e diretto. Le canzoni sono più corte ed essenziali”, e difatti sono state registrate in presa diretta e auto-prodotte dalla stessa band gallese.