Palehound: ‘Eye On The Bat’ (Polyvinyl, 2023)

Genere: power-pop | Uscita: 14 luglio 2023

Porre fine a una relazione importante nel giorno di una festa comandata non deve essere la prospettiva più esaltante per gli anni a venire: ogni successiva celebrazione ravvierà l’amaro ricordo. Ed è piuttosto probabile che possa accadere anche a El Kempner, il cui legame è terminato proprio il 4 di luglio. El, difatti, il tema lo ha sviscerato in una canzone, ‘Independence Day’, la più riuscita di quello che è il suo quarto LP con lo pseudonimo Palehound.

‘Eye On The Bat’ arriva a quattro anni di distanza dal precedente ‘Black Friday’, dopo una pandemia, e in seguito al succitato breakup. “Questo disco è probabilmente, anzi sicuramente, quello in cui mi sono più esposta. Molto è dovuto alle circostanze in cui l’ho scritto, cioè al fatto che ero da sola, in isolamento, senza sapere se qualcuno avrebbe mai più ascoltato le mie canzoni”, racconta El al magazine Paste. “È un disco sulla fine di una relazione. Volevo che suonasse come mi sentivo io: molto in controllo e allo stesso tempo fuori controllo“, aggiunge nella press-release della Polyvinyl.

E così è ‘Eye On The Bat’: molto diretto, anche musicalmente, poco prodotto (scelta condivisa con Sam Owens, che ha supervisionato le registrazioni), ma assai energico e spesso molto divertente, con un piglio da live-set che non guasta in una proposta come questa. C’è un brano sul sesso amaramente ironico (‘Good Sex’), un altro singolo irresistibile (‘The Clutch’) e una manciata di ballate assai emozionanti (‘Route 22‘, ‘Right About You‘, ‘Fadin’‘). El, per l’appunto, ci mette tutta se stessa, riassumendo in meno di mezz’ora le ciascuna delle proprie qualità di alt-rocker con un dono innato per le melodie e i ritornelli avvincenti. Niente che già non si sapesse, ma tutto fatto, ancora una volta, molto bene.

VOTO: 🙂