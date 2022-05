Nuova musica: Osees, Ty Segall, Built To Spill, Sun’s Signature, Sports Team

Abbiamo perso il conto dei progetti paralleli del buon John Dwyer, quanto dei cambi di denominazione di quello che è il suo più celebre. Fatto sta che gli ex Thee Oh Sees, che ora si chiamano più brevemente Osees, faranno uscire un nuovo album il 12 agosto per l’etichetta del loro leader, la Castle Face Records. Si chiamerà ‘A Foul Form‘ e conterrà 10 nuovi brani che lo stesso Dwyer definisce “un omaggio alla band punk con cui siamo cresciuti“. A rispetto del genere musicale da cui trae ispirazione, il disco dura appena 22 minuti, e può vantare l’endorsement di Henry Rollins in persona: “Gli Osees sono straordinariamente aperti a ciò che li può spingere a fare il passo successivo, oltre che essere in grado di produrre costantemente musica di qualità“, afferma l’ex Black Flag. Un esempio è il primo estratto, meno di due minuti denominati ‘Funeral Solution‘.



Un altro che fa uscire dischi come se piovesse è Ty Segall, che il 22 luglio pubblicherà il suo LP targato 2022 e intitolato ‘Hello, Hi‘. Dal disco è già stata condivisa la title-track, e oggi è la volta di un’altra canzone, dalle atmosfere molto più soffici, che si chiama ‘Saturday Pt. 2‘ e in cui il sax è suonato da Mikal Cronin.



Tra i dischi più attesi dell’anno c’è senza dubbio il ritorno dei Built To Spill denominato ‘When The Wind Forgets Your Name‘. Arriverà il 9 settembre via Sub Pop e conterrà un secondo ottimo singolo, che si chiama ‘Understood‘ e che segue l’altrettanto ammaliante ‘Gonna Loose‘.



Grande attesa c’è anche per la nuova band di Elizabeth Fraser, questa volta insieme al compagno Damon Reece. I Sun’s Signature pubblicheranno un EP d’esordio omonimo il 18 giugno, che sarà aperto da un brano denominato ‘Underwater‘. È la seconda anticipazione dal disco dopo il singolo ‘Golden Air‘, analogamente al quale la voce dell’ex Cocteau Twins dà effettivamente un grossa impronta.

Atmosfere sicuramente più ludiche sono quelle degli Sports Team, che il 22 luglio faranno uscire il sophomore ‘Gulp!‘. In particolare, il secondo singolo (dopo ‘R Entertainment‘) si chiama ‘The Game‘ ed è un art-punk al solito divertente, con tanto di video splatter.