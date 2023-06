Nuova musica: Romy, PJ Harvey, Sharon Van Etten, Deeper, Lifeguard

Sono ufficiali i dettagli di ‘Mid Air‘, esordio solista di Romy Madley-Croft,1/3 degli XX che sembra avere decisamente virato verso il dance-pop per le sue composizioni in autonomia. Ad aiutarla nella realizzazione del disco, infatti, ci sono due producer di grido: il celeberrimo Fred Again, Stuart Price e il collega di band Jamie XX. Undici le canzoni in scaletta (saranno tra noi l’8 settembre prossimo), tra cui vi sono i tre singoli sinora resi di pubblico dominio: ‘Strong‘, ‘Enjoy Your Life‘ e ‘Loveher‘, svelato ieri, dei tre il brano più assimilabile alla sua precedente carriera (anche se a un certo punto subentra una cassa dritta).



‘I Inside The Old Year Dying‘ è il titolo del nuovo LP di PJ Harvey, in arrivo il 7 luglio via Partisan Records. Dopo ‘A Child’s Question, August‘ la seminale musicista inglese ha condiviso il secondo estratto da quello che sarà il suo decimo lavoro in studio, si tratta della quesi title-track ‘I Inside The Old I Dying‘, brano per cui, afferma la cantautrice, ci sono volute cinque settimane di aggiustamenti prima che venisse registrato nell’ultimo giorno di incisioni.



C’è anche un inedito di Sharon Van Etten in ‘Past Lives‘, film per la piattaforma A24 diretto da Celine Song, la cui colonna sonora è stata curata da Daniel Rossen e Christopher Bear dei Grizzly Bear. Il brano conclusivo è, però, proprio della Van Etten, e si chiama ‘Quiet Eyes‘.



Dopo il signing con la Sub Pop, i Deeper sono pronti a pubblicare il loro primo album con l’etichetta di Chicago, terzo in carriera. ‘Careful!‘ uscirà l’8 settembre con 13 canzoni in scaletta, dopo essere stato registrato nella loro Chicago insieme al produttore Dave Vettraino. Ad anticiparlo il post-punk di ‘Build A Bridge‘.



Vi avevamo parlato dei Lifeguard, anche loro di Chicago, come una delle nuove band più interessanti del momento. In ‘Crowd Can Talk + Dressed In Trenches‘, doppio EP confezionato come unico disco in uscita il 7 luglio per Matador, ci sarà anche il nuovo singolo ‘Alarm‘, ruvido e arrabbiato come solo dei giovani che si ispirano a Fugazi e Unwound potrebbero essere.