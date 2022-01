Nuova musica: Smile, Father John Misty, Widowspeak, Alt-J, Eels, Let’s Eat Grandma, Noel Gallagher

Chi, dai tempi di ‘The Bends‘, anelava a riascoltare la voce di Thom Yorke sottesa da un muro di chitarre distorte, sarà oggi felicissimo nell’udire il primo inedito diffuso dagli Smile, band di recente formazione che annovera il frontman dei Radiohead oltre al compagno di band Jonny Greenwood e al batterista dei Sons Of Kemet Tom Skinner. I tre hanno già registrato un album, prodotto dall’immancabile Nigel Godrich, che uscirà nel corso di quest’anno. “Al momento stiamo decidendo l’ordine della scaletta“, ha scritto la band su Twitter, aggiungendo di sperare che l’LP possa venire pubblicato entro fine mese, ovvero prima dei tre show in 24 ore programmati al Magazine di Londra il 29-30 gennaio, che verranno diffusi anche in live-streaming. Nell’attesa, Thom, Jonny e Tom hanno condiviso il primo estratto, un brano rumorosissimo intitolato ‘You Will Never Work In Television Again‘.



Uscirà l’8 aprile per Bella Union il nuovo LP di Father John Misty, ‘Chloë And The Next 20th Century‘. Registrato tra agosto e dicembre 2020, è arrangiato da Drew Erickson e prodotto con Jonathan Wilson. Il disco ha un’evidente anima orchestrale: lo si evince dal primo singolo ‘Funny Girl‘, diffuso oggi, e dalla nota stampa che parla delle presenza di “archi, ottoni e legni” lungo tutte le 11 tracce che formano la tracklist.

Anche il nuovo disco dei Widowspeak è ufficiale: si chiamerà ‘The Jacket‘ e giungerà alle nostre orecchie l’11 marzo via Captured Tracks. Conterrà 10 nuovi brani (tra cui il singolo ‘Everything Is Simple‘), tutti registrati al Diamond Mine Studio di New York con Homer Steinweiss alla produzione. “Yo La Tengo, Neil Young, Cowboy Junkies, Cat Power e Mazzy Star” sono citati dalla press-release come riferimenti stilistici per quello che sarà sesto album in carriera per Molly Hamilton e Robert Earl Thomas.



Che ‘The Dream‘, il nuovo album degli Alt-J, sia in uscita l’11 febbraio prossimo lo si sa da tempo. Dal disco, il quarto della carriera per il gruppo inglese, sono già stati divulgate due anticipazioni, ‘U&ME‘ e ‘Get Better‘. Oggi è la volta della terza, un art-pop vivace denominato ‘Hard Drive‘: “È una canzone leggermente ironica scritta in quello che pensavamo fosse il culmine della ‘corsa all’oro’ delle criptovalute (…) Narra la storia di uno scolaro che diventa milionario da un giorno all’altro, e le diverse interazioni che ha con le persone della sua vita, dagli insegnanti ai vicini“, spiega il frontman Joe Newman in una nota.



Ancora più prossima (28/1) è la pubblicazione di ‘Extreme Witchcraft‘, nuovo lavoro sulla lunga distanza da parte degli Eels. ‘Good Night On Earth‘, ‘Steam Engine‘ e ‘The Magic‘ sono i brani sinora condivisi, a cui oggi si aggiunge ‘The Amateur‘, altro rock ‘n’ roll piuttosto tirato.

Disco nuovo già confermato anche per le Let’s Eat Grandma: ‘Two Ribbons‘ arriverà l’8 aprile via Transgressive, e conterrà anche la nuova anticipazione, ‘Happy New Year‘, brano decisamente in tema con le festività di questi giorni. In realtà la canzone parla di un momento difficile nella relazione professionale tra Rosa Walton e Jenny Hollingworth: “L’ho scritto dopo una rottura tra noi che è durata per un lungo periodo di tempo, per comunicarle quanto lei sia importante per me e come il nostro legame e la nostra cura reciproca vadano molto più in profondità di questo periodo difficile“, racconta Rosa.



Spesso, a fine anno, Noel Gallagher regala ai propri fan la versione demo di un suo inedito. Lo scorso 31 dicembre è stata la volta di un brano intitolato ‘Trying To Find A World That’s Been And Gone: Part 1‘: “Così come quello dell’anno scorso [‘We’re Gonna Get There In The End‘, ndr] suona piuttosto appropriato per questo nuovo capodanno“, ha assicurato l’ex Oasis, che non ha mancato di aggiungere di aver da poco terminato la fase di scrittura e incisione su demo del suo nuovo LP, che dunque ha buone possibilità di uscire durante il 2022.