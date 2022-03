Nuova musica: Soccer Mommy, Beabadoobee, Lykke Li, Zola Jesus, Shearwater

Alzi la mano chi si aspettava che il nuovo album di Soccer Mommy sarebbe stato prodotto da Oneohtrix Point Never. E invece sì, ‘Sometimes, Forever‘, che uscirà il 24 giugno per Loma Vista, avrà nei credits le generalità di Daniel Lopatin. Il primo singolo, ‘Shotgun‘, accoppia bene le due personalità musicali. “È un brano sulla gioia di perdersi nell’amore. Volevo che catturasse i piccoli momenti in una relazione che ti rimangono impressi“, spiega la cantautrice americana.



Per chi ama un certo power-pop debitore degli anni ’90 oggi potrebbe essere una giornata di grande festa, giacché anche Beabadoobee ha annunciato il suo nuovo LP, che si chiamerà ‘Beatopia‘ e uscirà per Dirty Hit il 15 luglio. 14 le canzoni in scaletta, tra cui vi è il singolo ‘Talk‘, un brano ispirato dal… martedì: “Ero ossessionata dal martedì perché pensavo fosse la serata migliore per uscire, non tanta gente in giro ma abbastanza per divertirsi“, racconta con un certo candore la musicista inglese.

La giornata odierna ha visto anche il ritorno alla pubblicazione di un inedito da parte di Lykke Li. ‘No Hotel‘ è una canzone spoglia e triste come solo lei sa scrivere, prodotta da Björn Yttling di Peter Björn & John. Un ritorno al passato dunque, dopo la non eccelsa svolta R&B di ‘So Sad So Sexy‘ (2018), che potrebbe preludere all’uscita di un nuovo album. Aggiornamento: in effetti il nuovo brano dell’artista svedese è l’anticipazione del suo nuovo album, definito “audiovisivo”, che si intitolerà ‘Eyeye‘ e che uscirà il 20 maggio per PIAS/Crush.



Disco nuovo che è certo per Zola Jesus: ‘Arkhon‘ arriverà via Sacred Bones il 20 maggio prossimo. Conterrà 10 brani prodotti da Randall Dunn (già al lavoro con i Sunn O)))) e suonati anche dal batterista Matt Chamberlain (Bob Dylan, Leonard Cohen, David Bowie). Primo estratto è il cupissimo quanto solenne singolo ‘Lost‘.

Mancava da 6 anni un album degli Shearwater, ma l’attesa terminerà il 10 giugno prossimo, quando la band di Austin pubblicherà ‘The Great Awakening‘, LP che dovrebbe essere il suo nono in carriera. 11 le tracce in scaletta, tra cui il primo estratto ‘Xenarthran‘, una canzone ispirata da una particolare specie di armadillo: “Li vedevo spesso sgattaiolare fiocamente nei campi al crepuscolo o sbuffare nel fango dopo un temporale, e non potevo fare a meno di ammirarli“, afferma Jonathan Meiburg.