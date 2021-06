Nuovi concerti: Chemical Brothers, Joey Cape, Blackberry Smoke, Current Joys, LP, Sting, Idles

È un paio d’anni che i Chemical Brothers hanno in programma di venire in Italia per qualche live set. Luglio 2022 potrebbe essere la volta buona, dopo l’ulteriore rinvio delle date fissate alla fine di questo mese. Tom Rowlands e Ed Simons si esibiranno giovedì 7 all’Ippodromo di San Siro a Milano (all’interno del Milano Summer Festival), venerdì 8 all’Ippodromo delle Capannelle di Roma (per Rock In Roma) e sabato 9 all’Arena Parco Nord di Bologna (per Bologna Sonic Park). I biglietti già acquistati rimangono validi, rimangono comunque attive le prevendite, che costano 40 euro più diritti e commissioni.

Joey Cape è il frontman dei Lagwagon, ma quando va da solo suona insospettabili canzoni folk unicamente con voce e chitarra. In questa veste il 13 agosto farà uscire un suo LP solista, intitolato ‘A Good Year To Forget‘, e qualche giorno dopo lo suonerà in Italia in due occasioni: sabato 21 Agosto all’interno del Bay Fest di Bellaria Igea Marina (RN) e domenica 22 Agosto al Carroponte di Sesto San Giovanni (MI). I biglietti, di cui ancora non si conosce il costo, saranno disponibili da domani. Intanto, si può ascoltare il primo estratto dal succitato LP, intitolato ‘It Could Be Real‘.



Chi invece ha da poco pubblicato il nuovo album sono i Blackberry Smoke. ‘You Hear Georgia‘ è uscito lo scorso venerdì, e senza soluzione di continuità la band southern-rock americana ha immediatamente annunciato le date del nuovo tour europeo. Tra di esse ve ne sarà una anche a Milano, venerdì 7 febbraio 2022 all’Alcatraz, con i colleghi Steel Woods in apertura. I biglietti, in prevendita da domani su Ticketmaster, Ticketone e Vivaticket, costeranno 26 euro più diritti e commissioni.

Anche Nick Rattigan alias Current Joys ha appena pubblicato un album, è disponibile da un paio di settimane e si chiama ‘Voyager‘. Il musicista originario del Nevada verrà a suonarlo il 2 aprile 2022 al Locomotiv di Bologna, unica data nel nostro paese. I biglietti, in prevendita su Dice, costano 14 euro più diritti e commissioni di prevendita.

Sebbene rinviate di un ulteriore anno, diventano cinque le date del tour italiano di LP in calendario per luglio 2022. La cantautrice americana sarà domenica 17 alla Palazzina di Caccia di Stupinigi a Nichelino (TO), lunedì 18 in Piazza SS. Annunziata a Firenze, martedì 19 in Piazza Castello a Marostica (VI), giovedì 21 all’Anfiteatro La Civitella a Chieti (nuova data) e venerdì 22 nella Cavea dell’Auditorium Parco della Musica di Roma. I biglietti già acquistati rimangono validi; rimangono comunque in prevendita sul circuito Ticketone.

Si sposta di un anno e cambia location anche il concerto italiano di Sting. L’ex Police si esibirà martedì 19 luglio 2022 al Parco Ducale di Parma. L’organizzazione precisa che “la nuova location manterrà la stessa disposizione di parterre seduto e tribune prevista al Parco della Cittadella”, con i biglietti già acquistati che anche in questo caso rimangono validi. Prevendite sempre attive su Ticketmaster, Ticketone e Vivaticket da 57,50 a 172,50 euro più commissioni.

Sono purtroppo rimandati i due show che gli Idles dovevano tenere in Italia quest’estate a Padova e Grottaglie (TA). L’organizzazione fa sapere che “stiamo lavorando alla nuove date e ve le comunicheremo molto presto, nel frattempo i biglietti già acquistati rimarranno validi per i nuovi concerti, posticipati al 2022“.