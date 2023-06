Update concerti: John Grant, Algiers, Timber Timbre, Vagabon

Appena pubblicato (lo scorso venerdì 16 giugno) un nuovo LP insieme ai Creep Show, John Grant prosegue l’attività musicale anche con il suo progetto solista. A tal proposito, a novembre sarà in Italia per tre concerti: domenica 12 al Locomotiv di Bologna, martedì 14 alla Santeria di Milano e mercoledì 15 al Monk di Roma. Già disponibili su Dice i biglietti, che costano rispettivamente 22 euro, 28 euro e 20 euro.

Regolarmente nel nostro paese (lo sono stati anche lo scorso febbraio), gli Algiers vi suoneranno ancora tra l’estate e l’autunno, per un totale di quattro date. Franklin James Fisher e compagni si esibiranno venerdì 4 agosto al New Evo Festival di Offagna (AN), e quindi torneranno in Italia a ottobre: martedì 24 all’ARCI Bellezza di Milano (biglietti disponibili su Dice a 20,70 euro), mercoledì 25 al Monk di Roma (15 euro), e giovedì 26 allo Spazio 211 di Torino (23 euro).

Torna spesso dalle nostre parti anche Taylor Kirk aka Timber Timbre. Il cantautore canadese questa volta sarà giovedì 16 novembre al Magnolia di Segrate (MI), appuntamento sinora unico. Anche in questo caso i biglietti si possono trovare su Dice, il costo è di 28 euro. Si potranno certamente ascoltare le canzoni del nuovo album ‘Lovage‘, in arrivo il prossimo 6 ottobre, anticipato pochi giorni fa dal singolo ‘Ask The Community‘.



Pure Laetitia Tamko alias Vagabon ha appena annunciato un disco nuovo (‘Sorry I Haven’t Called‘, in arrivo il 15 settembre), e anche lei lo porterà presto in Italia. L’occasione è il concerto all’Alcatraz di Milano di Weyes Blood, a cui aprirà venerdì 3 novembre. I biglietti sono da tempo in prevendita su Dice a 34,78 euro.