Nuovi concerti: Libertines, Reignwolf, Bastille, Driver Era, Bryan Adams

Passano gli anni, e sono già 20 dall’uscita di ‘Up The Bracket‘, l’album d’esordio dei Libertines nonché quello universalmente considerato il loro migliore. Pete Doherty e Carl Barat festeggeranno la ricorrenza con un lungo tour, di cui un concerto si terrà a Milano, venerdì 11 novembre all’Alcatraz. I biglietti, in prevendita da venerdì su Dice, costano 40,50 euro.

Una data nel nostro paese per il blues-rock sporchissimo dei Reignwolf: Jordan Cook e soci suoneranno alla Santeria di Milano giovedì 23 giugno. 21,94 euro il prezzo dei biglietti su Vivaticket; in prevendita da venerdì con disponibilità anche su Ticketmaster e Ticketone.

È uscito a inizio mese ‘Give Me The Future‘, il nuovo album dei Bastille, con la band pop-rock londinese che lo porterà live in giro per il mondo per tutto il 2022. Anche in questo caso, il tour passerà da Milano: sabato 26 novembre al Lorenzini District. I biglietti saranno disponibili da venerdì sui circuiti Ticketmaster, Ticketone e Vivaticket, su quest’ultimo costano 43,88 euro.

Bisognerà attendere domenica 23 ottobre per vedere in Italia il funk-pop/rock dei Driver Era. La band dei fratelli Lynch recupera dunque lo show in programma ormai da un paio d’anni spostandosi dai Magazzini Generali all’Alcatraz, sempre a Milano. I biglietti seguitano a rimanere in prevendita sui circuiti Ticktmaster, Ticktone e Vivaticket, dove costano 29,26 euro.

Nuovi appuntamenti per Bryan Adams, che recupererà il giro del nostro paese a dicembre: l’esperto rocker canadese sarà alla Zoppas Arena di Conegliano (TV) lunedì 5 dicembre, al Palazzo dello Sport di Roma martedì 6 e al Mandela Forum di Firenze giovedì 8. I biglietti sono sempre in prevendita su Ticketone e Vicaticket.