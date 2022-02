Update concerti: Band Of Horses, Eels, Balthazar, Torres…

Negli ultimi tre giorni sono stati moltissimi i concerti che hanno subito una modifica di calendario. Vediamo di fare un riassunto conciso:

I live che i Band Of Horses avrebbero dovuto tenere a inizio anno al Fabrique di Milano e all’Estragon di Bologna verranno recuperati rispettivamente martedì 15 e mercoledì 16 novembre.

Cambio anche per gli Eels, che saranno in Italia nel 2023: lunedì 17 aprile all’Estragon di Bologna, e martedì 18 all’Alcatraz di Milano (dunque non più al Live di Trezzo).

Si dovrà attendere l’anno venturo anche per Aldous Harding, che non sarà più alla Santeria di Milano a marzo 2022, bensì domenica 2 aprile 2023.

I Balthazar non suoneranno più il 14 marzo ai Magazzini Generali, ma domenica 8 maggio al Fabrique, sempre a Milano.

La data di Trentemøller ai Magazzini Generali di Milano è stata spostata dal 13 marzo a domenica 10 aprile.

Il concerto di Torres, previsto il 26 marzo al Locomotiv di Bologna, è stato cancellato e, dice l’organizzazione, “non potrà essere recuperato“.

Dope Lemon non suonerà più alla Santeria di Milano il 22 marzo 2022, bensì ai Magazzini Generali, sempre a Milano, domenica 18 settembre.

Nuovi appuntamenti con Matt Elliott, che non ha potuto suonare in Italia questa settimana: sarà martedì 20 settembre al Frekout di Bologna, mercoledì 21 al Blah Blah di Torino, giovedì 22 alla Tipoteca di Cornuda (TV), venerdì 23 all’ARCI Progresso di Firenze, sabato 24 all’RCCB di Roma e domenica 25 al Bloom di Mezzago (MB).

Riprogrammato anche il concerto di Passenger a Milano, che passa dal 27 marzo al 6 settembre, sempre al Fabrique.