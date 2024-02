Phoenix e Bar Italia al Mi Ami di quest’anno

Se è vero che il Mi Ami Festival ha da qualche anno aperto alle band internazionali che hanno legami con il nostro paese, è altrettanto corretto rilevare come un nome importante come quello dei Phoenix non sia mai stato nella line-up della manifestazione. Domenica 26 maggio, però, questo avverrà.

Sebbene non abbiano componenti di nazionalità italiana, Thomas Mars e soci hanno pubblicato nel 2017 un album intitolato ‘Ti Amo’, dunque assolutamente in tema con la denominazione della kermesse. Nel cartellone condiviso oggi figurano anche i Bar Italia, la cui frontwoman è nostra connazionale, e un’artista italiana che ha sviluppato la propria carriera all’estero come Marta Del Grandi.

Da sottolineare anche la presenza, in ciascuna serata, dei Tre Allegri Ragazzi Morti, che riproporranno ogni sera una diversa decade della loro discografia, oltre a quella di Colapesce & Dimartino (venerdì 24) ed Ex-Otago (sabato 25).

I biglietti del festival sono già in prevendita su Dice: l’abbonamento costa 110,40 euro, le singole giornate 46 euro. La location è la solita: il Circolo Magnolia di Segrate, nella zona dell’Idroscalo di Milano, vicino all’aeroporto di Linate.