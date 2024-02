Il 10 maggio esce il nuovo dei Kings Of Leon

A poco più di tre anni di distanza dalla loro ultima fatica (‘When You See Yourself’, 2021), i Kings Of Leon sono pronti a tornare con quello che sarà il loro nono LP in carriera: ‘Can We Please Have Fun’ uscirà il 10 maggio per Capitol Records.

Il disco è stato registrato ai Dark Horse Studios di Franklin, Tennessee, insieme a Kid Harpoon, produttore e ghostwriter che ha avuto grande importanza nella scrittura delle canzoni di Harry Styles. Non un’ottima premessa, anche se il primo estratto, ‘Mustang’, non è poi così male.

Farà parte di una scaletta di dodici tracce per cui il quartetto di fratelli e cugini si è dichiarato molto divertito ad aver inciso, come del resto traspare dal titolo. I Kings Of Leon le porteranno in tour già da marzo, ma al momento tutte le date sono in Nord America.