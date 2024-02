Paul Weller fa ‘66’ con il nuovo LP

È il 17° LP solista, e il 28° in tutto: numeri di certo impegnativi, così come quello dell’età di Paul Weller, ‘66’, che è anche il titolo di un album annunciato come “il più riflessivo” della sua carriera.

Il disco uscirà per Solid Bond/Universal il 24 maggio, ovvero il giorno prima del suo sessantaseiesimo compleanno, e conterrà dodici nuove canzoni tra cui il singolo ‘Soul Wandering’.

Diverse le collaborazioni: l’amico Noel Gallagher ma anche Bobby Gillespie dei Primal Scream e Suggs dei Madness cantano in tre diversi brani; nei credits compaiono anche le Say She She e Richard Hawley.