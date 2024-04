Quattro date in Italia per i Fat Dog

Giusto ieri parlavamo dei Fat Dog e del loro album d’esordio, ‘Woof‘, che uscirà il prossimo 6 settembre per Domino. E proprio oggi è stato ufficializzato quello che sarà il primo vero e proprio tour italiano della band londinese, composto da tre tappe più una.

Joe Love e compagni suoneranno sabato 14 settembre allo Spring Attitude Festival di Roma negli studi di Cinecittà, domenica 15 al Poplar Festival di Trento, e lunedì 16 all’ARCI Bellezza di Milano. Da non dimenticare anche la presenza nella quarta giornata del Festival di Ypsigrock a Castelbuono (PA), domenica 11 agosto.

I biglietti sono tutti in prevendita su Dice: 47,21 euro è il costo per la singola giornata del festival siciliano, 89 euro quello dell’abbonamento per la rassegna nella capitale, 63 euro quello per il full pass della quattro giorni in Trentino, 17,25 euro il prezzo del concerto milanese.