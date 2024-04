Ride, unica data italiana il 4 luglio

Autori (da pochissimo) di un altro bell’album, ‘Interplay‘ (uscito il 29 marzo), i Ride saranno presto in Italia per suonarlo dal vivo.

Andy Bell, Loz Colbert, Mark Gardener e Steve Queralt suoneranno giovedì 4 luglio all’Arti Vive Festival, in piazza Lusvardi a Soliera (MO).

I biglietti sono già in prevendita su Vivaticket al buon prezzo di 18,99 euro.

Formatasi nel 1988, la band di Oxford ha pubblicato quattro album prima di sciogliersi nel 1996. La reunion del 2014 ha portato altri tre dischi: ‘Weather Diaries‘ del 2017, ‘This Is Not A Safe Place’ del 2019 e, per l’appunto, ‘Interplay‘ del 2024.