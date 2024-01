Riecco i Fat White Family con ‘Forgiveness Is Yours’

Ogni disco dei Fat White Family si rivela una guerra intestina. Le infiammabili dinamiche interne al collettivo di South London questa volta hanno fatto una ‘vittima’, il co-fondatore Saul Adamczewski, che ha lasciato “con acrimonia” durante le registrazioni. Ciononostante ‘Forgiveness Is Yours’ uscirà: lo farà il 26 aprile per Domino. Un ulteriore album che ha portato il gruppo “ai limiti del proprio talento creativo, ma anche della propria salute, sanità mentale e della sua stessa esistenza”.

Il quarto LP della storia del (ora) quintetto non pare certo essere il più ottimista e sereno della storia della musica: “Parla della vita come di un’eterna contingenza…”, afferma il frontman Lias Saoudi con abbondante cinismo. “Non solo sospettare, ma sapere per certo che questa m*rda non sarà mai più facile da affrontare… In effetti, diventerà qualcosa di molto peggio, il tuo corpo andrà in decomposizione e le persone che ami inizieranno lentamente a morire intorno a te… Ma in qualche modo, hai distrutto abbastanza delle tue aspettative e ti va bene… Lo accetti”.

Delle undici canzoni in scaletta ne sono sinora state rese note due: ‘Religion For One’ e la nuova ‘Bullet Of Dignity’, condivisa giusto ieri.