Un sacco di cose dai Green Day

La sorpresa più grande, lo esplicitiamo subito, è il concerto che i Green Day terranno in una location relativamente piccola – i Magazzini Generali di Milano – dopodomani martedì 7 novembre. Si tratta ovviamente di un’occasione rara per vedere la rockband americana così da vicino, ma non unica: nel 2012 Billie Joe Armstrong e soci si erano esibiti, senza preavviso, sul palco dell’ancora più piccolo Ohibò, sempre nel capoluogo lombardo.

Certo i biglietti non sono propriamente a buon mercato: su Vivaticket, solitamennte la piattaforma che aggiunge meno commissioni, costano 104,83 euro. Per chi fosse ancora interessato, saranno in prevendita anche su Ticketone e Ticketmaster da domani alle 10 del mattino.

Si potrà forse pagare qualcosa meno domenica 16 giugno, quando il trio californiano sarà headliner dell’I-Days di Milano, in una giornata che vedrà nuovamente salire sul palco dell’Ippodromo La Maura anche i Nothing But Thieves. In questo caso gli ingressi saranno in prevendita da venerdì; non ci è ancora dato sapere quanto costeranno.

Tutto ciò accade perché i Green Day il 19 gennaio pubblicheranno (su Reprise) ‘Saviors‘, quello che sarà il loro 14° LP in carriera. Registrato a Londra con la produzione di Rob Cavallo, lo stesso che la firmò per i celeberrimi ‘Dookie‘ del 1994 e ‘American Idiot’ del 2004, che però non lavorava con la band dal 2012.

È stato anticipato dal singolo ‘The American Dream Is Killing Me‘. “Appena l’abbiamo tagliato, ci siamo detti: ‘Ok, questo è il primo’… È uno sguardo sul modo in cui il tradizionale Sogno Americano non funziona per tante persone. In effetti, ne sta danneggiando diverse”, afferma Billie Joe in una nota ripresa da Stereogum, forse non troppo coerentemente con un biglietto per un concerto a quasi 105 euro.