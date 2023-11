Disco nuovo e un concerto a Milano per i Mother Mother

Il recente successo internazionale ottenuto grazie a TikTok pone il dubbio se i Mother Mother siano ancora una band alternative, o piuttosto semplicemente pop-rock. Un quesito che il loro nuovo LP, ‘Grief Chapter’, proverà a sciogliere quando il 16 febbraio verrà pubblicato da Warner.

Come evidenzia il titolo, i temi dell’opera sono quelli del lutto e della sofferenza che ne consegue: “Sono più usati come riferimenti, nell’invito di vivere al meglio il presente”, afferma il frontman Ryan Guldemond, e in effetti i brani sinora propositi non sono per niente dark. In scaletta si trovano tutti e tre i singoli diffusi negli ultimi tempi: ‘Normalize’, ‘To My Heart’ e il recente ‘The Matrix’.

La band canadese sarà peraltro a Milano relativamente presto: suonerà al Fabrique martedì 19 marzo 2024, con biglietti già in vendita su Ticketmaster, Ticketone e Vivaticket. Su quest’ultima piattaforma costano 30,48 euro.