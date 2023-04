Update concerti: Anna Calvi, Codeine, Melvins, City And Colour, Boy Harsher, Amber Arcades

Ci saranno tre concerti in Italia nell’estate di Anna Calvi: la cantautrice inglese si esibirà sabato 22 luglio all’Anfiteatro Romano di Terni (biglietti su Ticketitalia a 34,24 euro), domenica 23 alla Corte degli Agostiniani di Rimini e sabato 26 agosto, come già si sapeva, farà parte del cast del Todays Festival di Torino (biglietti per l’intera giornata su Dice a 37 euro).

Data unica per una band storica come i Codeine. Gli antesignani dello slowcore suoneranno martedì 5 settembre al Locomotiv di Bologna. Già in prevendita su Dice i biglietti, all’abbordabile costo di 15 euro.

Altro gruppo assolutamente seminale sono i Melvins, che festeggiano i 40 anni di carriera con un tour che martedì 11 luglio li porterà allo Spazio 211 di Torino e mercoledì 12 al Link di Bologna. Già in prevendita su Dice gli ingressi, che per la data piemontese costano 28,75 euro e per quella emiliana 34,50 euro.

‘The Love Still Held Me Near‘, il nuovo album di City And Colour, è appena uscito venerdì scorso, e Dallas Green lo porterà presto dal vivo anche in Italia: unica la data, lunedì 3 luglio al Parco della Musica di Padova. Da giovedì i biglietti saranno in prevendita su Dice al costo di 33,60 euro.

Venerdì 14 luglio i Boy Harsher suoneranno al Flava Beach di Castelvolturno (Caserta) per un unico appuntamento nel nostro paese. Sarà l’occasione per ascoltare dal vivo le canzoni di ‘The Runner‘, il loro ultimo LP uscito a gennaio. I biglietti per il live del duo electro-pop americano sono già in prevendita su Go2.it a 34,98 euro.

Saranno ben quattro i concerti che Amber Arcades terrà in Italia a maggio. La musicista olandese si esibirà martedì 2 all’ARCI Bellezza di Milano, giovedì 4 ai Bagni Elsa di Fano (PU), venerdì 5 all’Astro Club di Pordenone e sabato 6 al Covo di Bologna. A ingresso gratuito la data marchigiana, le altre costano tutte intorno ai 15 euro, con prevendite già attive su Dice.