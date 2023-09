Update concerti: Giant Sand, Kaki King, 1975

La campagna italiana dei Giant Sand si svilupperà in un vero e proprio tour. Howe Galb e soci si esibiranno infatti nel nostro paese in ben quattro occasioni: domenica 19 novembre al Viper di Firenze (biglietti su Boxerticket a 23 euro più commissioni), giovedì 23 nel già noto concerto del Barezzi Festival di Parma (ingresso tra 22,79 e 28,09 euro su Postoriservato), e poi venerdì 24 al Druso di Ranica, vicino Bergamo (biglietti su Mailticket a 25,72 euro) e sabato 25 allo Spazio 211 di Torino (prevendite su Dice a 23 euro).

Il mese di novembre vedrà passare dalle nostre parti anche Kaki King: tre i concerti per la cantautrice americana, giovedì 16 all’Alcazar di Roma, venerdì 17 allo Spazio Teatro 89 di Milano e sabato 18 al Locomotiv di Bologna. I biglietti, già in prevendita su Dice, costano 21 euro per la data nella capitale e per quella emiliana; 29 euro il prezzo dello show milanese.

Bisognerà attendere martedì 19 marzo 2024 per poter vedere suonare in Italia i 1975. Sarà una data unica per la band inglese, che si esibirà al Forum di Assago (MI). I biglietti saranno in prevendita da venerdì su Ticketmaster, Ticketone e Vivaticket, su quest’ultima piattaforma costeranno tra 48,76 e 60,95 euro.