Nuova musica: Rural Alberta Advantage, Geese, Marika Hackman, Tirzah, Sprints, Rolling Stones

Circa un anno e mezzo fa i Rural Alberta Advantage hanno pubblicato un EP di sei brani intitolato ‘The Rise‘, il loro primo materiale inedito in oltre quattro anni. Quelle canzoni avrebbero fatto parte anche del loro primo LP in quasi sei: ‘The Rise & The Fall‘ le include tutte, oltre ad altre sette tra cui vi è il nuovo singolo ‘Conductors‘, svelato oggi. L’album, che uscirà il 6 ottobre, è stato registrato dopo un momento piuttosto difficile per il gruppo, con l’uscita e il rientro nella line-up della tastierista Amy Cole. Ideato via Zoom durante la pandemia, è stato lavorato insieme a Gavin Gardiner.



Non contenti di aver realizzato uno dei migliori album dell’anno, ‘3D Country‘, i Geese chiuderanno il 2023 con altre cinque canzoni incise nelle stesse sessioni di registrazione. ‘4D Country‘ è l’EP che le conterrà e che arriverà il 13 ottobre via Partisan Records. Tra di esse vi sarà anche il singolo ‘Jesse‘, brano strambo ma assai gagliardo come quelli che l’hanno preceduto.

Che anche Marika Hackman possa tornare a pubblicare un album è da oggi assai probabile, giacché è stato diffuso ‘No Caffeine‘, singolo accompagnato da un video diretto dalla stessa musicista britannica insieme a Natàlia Pagès Geli. Si tratta del suo primo inedito dai tempi di quello che ad oggi è ancora il suo LP più recente, ‘Any Human Firend‘ del 2017.



Tirzah, invece, il suo disco nuovo lo ha pubblicato a sorpresa ieri, si intitola ‘Trip9love…???‘ ed è prodotto da Mica Levi. Uscirà in formato fisico il prossimo 17 novembre per Domino. Vi fanno parte 11 tracce scritte e registrate tra Londra e il Kent, costruite su “loop di pianoforte, beat irregolari, distorsioni e poesie romantiche che trattano di amore, reale e immaginario“.

trip9love…??? by Tirzah

Da Dublino non arriva solo post-punk ma anche garage-punk: lo propongono gli Sprints, che pubblicheranno il loro LP di debutto, ‘Letter To Self‘, tra i primi dischi del 2024, il 3 gennaio via City Slang. Conterrà 11 canzoni prodotte da Daniel Fox dei Gilla Band. Tra di esse vi sono i due singoli sinora resi noti: il recentissimo ‘Up And Comer‘ e l’altrettanto incisivo ‘Adore Adore Adore‘.





Mancavano da 18 anni delle nuove canzoni dei Rolling Stones : arriveranno il 20 ottobre prossimo con ‘Hackney Diamonds‘, il loro primo album di inediti dopo ‘A Bigger Bang‘ del 2005. Registrato tra Londra, New York, Los Angeles e Nassau (Bahamas), avrà in scaletta dodici tracce tra cui il nuovo singolo ‘Angry‘ e due brani in cui suona il compianto batterista Charlie Watts.