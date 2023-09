Slowdive: ‘Everything Is Alive’ (Dead Oceans, 2023)

Genere: shoegaze | Uscita: 1 settembre 2023

La storia degli Slowdive è universalmente nota. Spernnacchiati negli anni ‘90 dopo che l’acclamata scena shoegaze era passata di moda, sono stati quasi idolatrati una ventina di anni dopo, grazie soprattutto a quanto Pitchfork pensava del loro sophomore ‘Souvlaki’ del 1993. Trent’anni dopo quella pubblicazione, Neil Halstead, Rachel Goswell e compagni tornano a seguito di un’assenza, in sala d’incisione, di altri sei, principalmente a causa della pandemia che ha ritardato di un biennio circa il successore del loro riuscito album omonimo del 2017.

Su ‘Everything Is Alive’ ha cominciato a lavorare Halstead durante i lockdown, intenzionato in prima istanza a realizzare un disco solista di elettronica minimale. Ha poi pensato che le sue composizioni fossero abbastanza ariose e ‘aperte’ per potervi inserire il contributo dei colleghi, come del resto avvenuto per ogni pubblicazione a firma Slowdive: “Siamo un gruppo democratico, e quando stiamo insieme in studio si crea un’alchimia tale che è ben di più della somma dei suoi componenti”, afferma la Goswell all’Independent. “Tutti contribuiscono, e non pubblichiamo mai qualcosa di cui qualcuno di noi non sia convinto”, aggiunge Neil a Mojo.

Così, l’idea iniziale del principale songwriter del quintetto la si può udire, per l’appunto, a inizio album (‘Shanty’), e poi qua e là lungo la scaletta (‘Chained To A Cloud’). Per il resto ‘Everything Is Alive’ è un classico LP degli Slowdive (‘Alife’, ‘Kisses’, ‘The Slab’) con qualche variazione stilistica (ad esempio nella scarna ‘Andalucia Plays’) non rilevantissima. È un buon lavoro che piacerà ai fan più fedeli, ma gli manca quel tocco da maestro presso cui prima o poi, in ogni LP della band di Reading, ci si imbatteva.

VOTO: 🙂