Update concerti: Hotel Lux, Dream Wife, David Eugene Edwards, Sisters Of Mercy

Autori di un album di debutto interessante, ‘Hands Across The Creek’, uscito lo scorso gennaio, gli Hotel Lux sono ora passati alla fase di proposizione dal vivo delle loro canzoni. Per questo, a fine settembre saranno in Italia per tre concerti: giovedì 28 ai Bagni Elsa di Fano (PU), venerdì 29 all’ARCI Bellezza di Milano e sabato 30 al Covo di Bologna. I biglietti per questi ultimi due appuntamenti sono già in prevendita su Dice, 13,80 euro per lo show milanese e 15,52 euro per quello Emiliano.

Data unica, invece, per le Dream Wife, che venerdì 24 novembre suoneranno, per la prima volta nel nostro paese, al Biko di Milano. Presumibilmente, le rocker inglesi eseguiranno diverse delle canzoni di ‘Social Lubrification’, l’album uscito a giugno. 21,05 euro è il prezzo dei singoli biglietti, disponibili in prevendita su Ticketone.

Due concerti solisti per David Eugene Edwards, già frontman dei Wovenhand e dei 16 Horsepower. Il cantautore di Englewood (Colorado) suonerà mercoledì 4 ottobre al Biko di Milano e venerdì 6 al Locomotiv di Bologna. I biglietti sono acquistabili su Dice, costano 23 euro quelli per la data in Lombardia e 20 euro per quella in Emilia.

Oltre ai due live programmati a novembre (2/11 Trezzo, 3/11 Cesena), i Sisters Of Mercy verranno in Italia per rendere più cupa e decadente l’estate. La storica band britannica suonerà domenica 13 agosto alle Cave di Fantiano di Grottaglie (TA), all’interno del Cinzella Festival. Anche in questo caso i biglietti si possono trovare su Dice; il prezzo è di 39,10 euro.