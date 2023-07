Update concerti: Lauren Mayberry, Murder Capital, Downtown Boys, Coldplay, Anna Calvi

“Ho iniziato a sentire che ci sono cose che voglio scrivere, dire e fare e che ho bisogno di fare da sola”: così la frontwoman dei Chvrches, Lauren Mayberry, lancia la sua carriera solista che consisterà innanzitutto in un album, di cui non si conosce ancora il titolo e la data di uscita, e in una serie di concerti, uno dei quali sarà in Italia. La musicista scozzese si esibirà infatti domenica 22 ottobre al Magnolia di Segrate (MI). I biglietti, la cui prevendita inizierà lunedì, costano 28,25 euro.

Diventano tre i concerti che i Murder Capital terranno in Italia a novembre. Oltre a giovedì 2 a Milano e sabato 4 a Roma, la band irlandese suonerà anche venerdì 3 al Locomotiv di Bologna. I biglietti per la data emiliana, già in prevendita su Dice, costano 28,75 euro.

I Downtown Boys tornano in Italia e lo fanno in grande stile, con sei concerti nel nostro paese. La band garage-punk americana suonerà martedì 19 settembre al Blah Blah di Torino, mercoledì 20 al Dong di Macerata, giovedì 21 a Napoli (location ancora da definire), venerdì 22 al Piattaforma di Umbertide (PG), sabato 23 al Covo di Bologna e domenica 24 al Circolo Gagarin di Busto Arsizio (VA).

Non contenti degli stadi che hanno occupato nel 2023, i Coldplay hanno già programmato un analogo tour per il 2024. Due concerti saranno ancora una volta in Italia, entrambi all’Olimpico di Roma, mercoledì 12 e giovedì 13 luglio. Le prevendite, di cui ancora non conosciamo i costi, saranno attive dal 28 luglio prossimo.

Riceviamo e pubblichiamo: “A causa di imprevisti problemi di salute purtroppo Anna Calvi è costretta a cancellare i concerti in programma il 22 Luglio a Terni e il 23 Luglio a Rimini. Tutti i biglietti sono rimborsabili tramite il circuito di acquisto.”