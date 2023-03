Update concerti: Motorpsycho, Italia 90, Kurt Vile, Kaleo, Beaches Brew

Torneranno nel nostro paese a ottobre, i Motorpsycho, per quattro concerti. La band norvegese suonerà venerdì 20 al Cage di Livorno, sabato 21 al Vidia di Cesena, domenica 22 all’Orion di Roma e martedì 24 alla Santeria di Milano. I biglietti sono già in prevendita su Ticketone, vanno da 30,68 a 33,19 euro a seconda della location.

Gli Italia 90 in Italia, e per molti concerti: la band post-punk londinese si esibirà martedì 28 marzo al Trenta Formiche di Roma, mercoledì 29 al Circolo Mengaroni di Pesaro, giovedì 30 al Combo di Firenze, venerdì 31 ChezArt di Piacenza, sabato 1 al Covo di Bologna (biglietti su Dice a 14,45 euro) e domenica 2 al Biko di Milano (biglietti su Eventbrite a 11,88 euro).

Il rock radiofonico dei Kaleo sarà dalle nostre parti per due appuntamenti nella seconda metà di luglio. La band islandese suonerà lunedì 17 al Vittoriale di Gardone Riviera (BS) e martedì 18 al parco delle Caserme Rosse di Bologna. I prezzi dei biglietti (a cui vanno aggiunte le commissioni di sevizio) per il concerto lombardo vanno da 34,50 a 49,45 euro, quelli per la data in Emilia da 34,50 a 51,85 euro.

Si aggiunge una terza data al tour italiano di Kurt Vile. Il musicista americano sarà (oltre a Torino il 30/6 e Prato l’1/7) anche parte del Comfort Festival di Ferrara, in programma domenica 2 luglio. Sarà headliner del secondo palco, in cui si esibiranno anche Mary Gauthier, Ocie Elliott, Pillow Queens e Francesco Piu. Su quelloprincipale la line-up completa è invece formata da Jack Johnson, Nathaniel Rateliff & The Night Sweats, Glen Hansard e Wolfmother. I biglietti per l’intera manifestazione sono in prevendita su Ticketone e Ticketmaster, su quest’ultima piattaforma costano 92,29 euro.

Annunciata la prima parte di line-up del Beaches Brew Festival di Ravenna. Da lunedì 5 a giovedì 8 giugno saliranno sul palco dell’Hana-Bi di Marina di Ravenna Liv.e, Pongo, Lankum, Billy Woods, Mabe Fratti, Slauson Malone 1, Rose City Band, Nusantara Beat, Real Phelimuncasi, O., Dion Lunadon e Rosali. Ulteriori partecipanti verranno comunicati nelle prossime settimane. L’accesso alla manifestazione è, come da tradizione, gratuito.