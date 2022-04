Update concerti: Mysterines, Crocodiles, Interrupters, Alter Bridge, Years And Years, Yes

Autori del recente LP d’esordio ‘Reeling‘, i Mysterines stanno mietendo successi tra i fan di un certo tipo di alternative-rock rumoroso. A breve lo faranno ascoltare anche dal vivo, in due occasioni: venerdì 17 giugno all’interno del Firenze Rocks, nella stessa giornata di Muse e Placebo (due band a cui, per darvi un’idea, si accoppiano perfettamente) e venerdì 16 settembre, da headliner, all’ARCI Bellezza di Milano. Per quest’ultimo appuntamento i biglietti sono in prevendita da oggi su Ticketone, Ticketmaster e Vivaticket, dove costano 18,29 euro.

Torneranno in Italia a fine giugno i Crocodiles, per quattro appuntamenti: giovedì 23 all’ARCI Bellezza di Milano, venerdì 24 all’IndieRocketFestival di Pescara, sabato 25 al Monk di Roma e domenica 26 a Villa Angeletti a Bologna. Al momento siamo a conoscenza soltanto del prezzo d’ingresso per il festival abruzzese, che ha un abbonamento per le prime due giornate della manifestazione (24 e 25/6) a 23 euro in prevendita su Dice (la terza, domenica 26, è gratuita).

Si completano con lo ska-punk molto pop degli Interrupters gli headliner dell’edizione 2022 del Bay Fest di Bellaria Igea Marina (RN). La band californiana suonerà venerdì 12 agosto, nella stessa giornata di Millencolin e Satanic Surfers. I biglietti per il singolo appuntamento sono in prevendita su Ticktmaster e Dice, su quest’ultima piattaforma costano 55,12 euro.

Occuperanno addirittura il Forum di Assago (MI), gli Alter Bridge, per il loro unico concerto italiano. Vi suoneranno venerdì 25 novembre, con Halstrom e Mammoth in apertura. I biglietti, in prevendita generale da dopodomani, costano tra 50 e 60 euro a secondo della postazione prescelta, a cui però vanno aggiunti diritti e commissioni di prevendita, il cui ammontare al momento non è stato comunicato.

Data unica nel nostro paese anche per Years & Years, reduce dalla svolta, se possibile, ancora più pop del pop nel recente ‘Night Call‘. Olly Alexander si esibirà domenica 9 ottobre al Fabrique di Milano; in questo caso le prevendite partiranno domani su Ticketone, ma non ne conosciamo ancora il costo.

“Per la sicurezza dei membri della band, della crew e del pubblico” gli Yes hanno deciso “di rinviare al 2023 tutte le date Europee, incluse quelle italiane di Milano, Roma e Padova“. I nuovi appuntamenti con lo storico gruppo progressive britannico sono ora per giovedì 11 maggio al Gran Teatro Geox di Padova, venerdì 12 al Teatro dal Verme di Milano e sabato 13 all’Auditorium della Conciliazione di Roma. I biglietti già acquistati rimangono validi per le nuove date; rimangono in prevendita su Ticketone per gli show in Lombardia e Lazio e su Ticketmaster per quello veneto.